特朗普全球徵收10%關稅　美國際貿易法院裁定不合法

美國國際貿易法院裁定，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在全球範圍內徵收10%新關稅不合法。



綜合《華爾街日報》和《紐約時報》報道，這一敗訴標誌着白宮在法律上遭遇了又一次挫敗。美國最高法院已於2月駁回特朗普向世界貿易夥伴徵收一系列「對等」關稅。

位於曼哈頓的美國國際貿易法院周四（5月7日）以2比1的投票結果，裁定特朗普2月援引《貿易法》第122條，對幾乎所有國家的進口商品徵收10%的新關稅無效。

國際貿易法院指特朗普徵收10%全球進口關稅政策的法律依據不成立，不符合貿易法中關於進口附加費徵收條件的規定。

2026年2月20日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮舉行新聞發布會，此前美國最高法院裁定特朗普加徵關稅的行為超越其權限。（Reuters）

另據彭博社報道，國際貿易法院目前僅立即阻止特朗普政府對提起訴訟的兩家公司和華盛頓州強制執行這些關稅，並明確表示並未發布「普遍禁令」（Universal Injunction）。

由三名法官組成的合議庭認為，其他州不具備訴訟資格，因為它們並非直接進口商，而是辯稱由於企業轉嫁關稅成本，它們不得不支付更高的商品價格，從而蒙受損失。

美國最高法院2月20日裁定特朗普援引1977年《國際緊急經濟權力法》加征關稅逾越總統權限，構成違憲。

2026年2月20日，美國最高法院裁定，總統特朗普（Donald Trump）2025年頒布的關稅政策違法並予以駁回。面對高額關稅，大部份企業高層選擇沈默應對。反觀總部位於紐約的小型葡萄酒進口商VOS Selections的老闆施瓦茨（Victor Schwartz，圖右男子）卻選擇與政府對薄公堂。圖為施瓦茨得知裁決後飲酒慶祝。（IG@VOS Selections）

特朗普當天晚上即簽署行政令，援引《1974年貿易法》122條款，宣佈從2月24日起，向全球貿易夥伴徵收10%進口關稅，為期150天，並下令貿易代表辦公室援引《1974年貿易法》301條款啟動「不公平貿易行為」調查，尋求對各別貿易夥伴和領域商品加征關稅。

2月21日，特朗普在社媒平台Truth Social貼文說，經過「徹底、詳細及完整評估」最高法院「極度反美」的判決後，他決定將新關稅率從10%調高至「法律允許的15%上限」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

