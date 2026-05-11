美國總統「御用」酒店仍對公眾開放　特朗普訪華下榻地點成謎

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月13至15日期間訪問北京，這是特朗普近九年來首次訪問中國。而被譽為美國總統「御用」下榻地點的北京瑞吉酒店（The St. Regis Beijing），於上述訪問期間仍開放一般民眾預定入住，引發民眾對該次特朗普訪華下榻地點的猜想。



地圖資料顯示，瑞吉酒店位於北京市朝陽區建國門外大街21號，地處北京商業區、購物區和使館區的中心地帶，接待過克林頓（Bill Clinton）、喬治布殊（George W. Bush）、奧巴馬（Barack Obama）等歷屆訪華的美國總統，特朗普於2017年11月訪華時亦在此下榻。

然而訂房平台數據顯示，目前北京瑞吉酒店仍對公眾開放12～15日期間的預定。而於此同時，北京四季酒店（Four Seasons）、北京燕莎中心凱賓斯基飯店則顯示12～15日為「不可預約」狀態，這兩間酒店均位於亮馬橋路附近，鄰近美國大使館。

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據此前報道，北京首都國際機場於5月1日及2日先後出現多架美軍C-17運輸機，用於裝載特勤裝備、安保物資、通訊器材等，被認為是為特朗普訪華做預先準備。