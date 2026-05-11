中國4月電動車出口首超燃油車　成外銷增長主力

據中國乘用車市場信息聯席會數據顯示，中國4月份新能源汽車（包括純電動及插電混動車型）出口量首次超越傳統燃油車，成為汽車外銷主力。



據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）5月10日報道，4月份中國共出口76.9萬輛汽車，其中新能源汽車達40.6萬輛，佔總出口量的52.7%，同比增長逾一倍。此消長反映中國車企正積極拓展海外市場，以抵消國內需求放緩的壓力。

同期，國內市場持續承壓。4月乘用車零售銷量為138萬輛，按年下降21.5%，按月亦跌16%。協會指出，油價上升進一步壓抑傳統燃油車需求，消費者更傾向選擇新能源車以節省燃料成本。儘管北京車展為市場帶來輕微提振，但4月電動車及混合動力車零售銷量仍按年下降6.8%，至84.9萬輛。

中國深圳的小米旗艦店，一輛小米Su7電車正在被展示。（Getty）

Tesla（特斯拉）上海工廠4月出口53,522輛汽車，並在中國市場售出79,478輛。

展望未來，協會預期，在消費意願疲弱及高油價影響下，中國汽車市場需求將持續放緩。出口將成為行業主要增長動力，龍頭車企預計將繼續擴大在歐洲及拉丁美洲的佈局，以抵消中東市場需求的減弱。