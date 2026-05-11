面臨逼宮危機　施紀賢誓繼續執政避免國家陷危機　承諾更大膽改革

英國首相施紀賢（Keir Starmer）領導的執政黨工黨於上周舉行的地方選舉中遭遇重大挫敗，引起黨內議員呼籲下台。施紀賢11日發表演講試圖平息黨內的反對聲勢，承認許多人對自己感到不滿，將正面應對對其首相職位的挑戰，繼續執政以避免國家陷入新的政治危機。



施紀賢表示，地方選舉的挫敗令人痛苦，他將為此承擔責任。他稱，前保守黨政府領導人不斷更換，「讓國家付出了巨大代價」，他將全力以赴應對逼宮挑戰，絕不會「逃避」總理的責任：「我要證明質疑我的人是錯的，說到做到。」

他在演講中表示將採取更大膽的改革，稱「靠漸進式的改變來應對國家面臨的挑戰，是不夠的」，宣布將英國鋼鐵公司（British Steel）國有化，承諾與歐盟建立更緊密的關係及為年輕人創造更多機會。

英國首相施紀賢2026年5月11日在英國倫敦一場工黨活動中發表演講。（Reuters）

施紀賢亦在演講中為自己辯護，稱工黨政府已經成功穩定經濟，縮短NHS的等待名單，亦在伊朗戰爭上做出正確決定，而沒有聽從其他黨派的錯誤建議。

施紀賢還警告黨內批評者，稱他們有可能為法拉奇領導的改革英國黨開路，透露是時候對右派採取更強硬態度。他說：「我們不僅面臨危險時期，還有非常危險的對手。」

工黨在上周舉行的地方選舉中失去英格蘭地區逾1000個席位，更在威爾斯損失慘重，為工黨30多年來選情最慘烈的一次地方選舉。目前已有超過10位工黨議員呼籲施紀賢卸任，《衛報》引述一份針對工黨千多名成員的調查，多數黨內成員對施紀賢失去信心，並呼籲其一年內下台。