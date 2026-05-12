特朗普：伊朗回應愚蠢及垃圾　停火協議命懸一線

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月11日在白宮向媒體表示，伊朗就美國所提方案的回應「愚蠢」、「垃圾」，又指停火協議已命懸一線。但他表示，認為伊朗強硬派領導人早晚會屈服，美方將繼續與他們周旋，直到他們願意達成協議。



2026年5月11日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮出席一場有關孕產婦健康的活動，並向媒體發表講話。（Reuters）

指伊朗就濃縮鈾問題反口

特朗普表示，目前美國同伊朗的停火協議仍然有效，但處於極其脆弱狀態。他形容，「讀了他們發來的那份垃圾之後，我認為它（停火協議）現在最為脆弱，我甚至沒有看完」。

他重申，美國方案的核心是「伊朗絕不能擁有核武器」，稱伊朗幾天前曾私下同意移除其濃縮鈾庫存，甚至指出只有美國和中國才有技術能力，能從被美軍轟炸過的地點取出這些濃縮鈾，「但他們改變了主意，因為他們沒有把它寫進文件裡」。

2026年5月11日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮出席一場有關孕產婦健康的活動，並向媒體發表講話。（Reuters）

稱伊朗文件毋須10分鐘準備 仍信可循外交解決

他又稱，美國等待伊朗就停戰方案作出回應，等了4天時間，而最終的那份文件，準備起來其實10分鐘都不用。而伊朗談判代表不斷改變看法，真的完全缺乏誠信。

不過，特朗普認為，伊朗戰爭仍然可能通過外交解決。

圖為2026年5月4日，伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas）附近霍爾木茲海峽上的船隻。（Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

伊朗稱要求合理並不過分

伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）同日稱，伊朗的要求合理、回應並不過分，即包括要求結束戰爭、解除海上封鎖，並解凍因美國施壓而被不公正地凍結的伊朗資產。

他又稱，伊朗提出的其他要求還包括確保霍爾木茲海峽的通行安全，以及確保地區和黎巴嫩的安全，這些應被視為慷慨且負責任的提議。