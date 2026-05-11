伊朗戰爭的四國集團・五｜向阿聯酋部署戰機 埃及用意不只斡旋？
在美國伊朗停火滿月當下，海灣周遭風雲再起：美伊各對海峽封鎖展開火力試探，伊朗則同時重啟對於阿聯酋的導彈與無人機襲擊。種種磨擦，正讓本就脆弱的停火搖搖欲墜，並讓包含俄羅斯、四國集團在內的各方開始了外交降溫努力。
其中，埃及的動態雖不如直接衝突方明顯，卻還是在一片緊張中獲得關注：派遣陣風F3R（Rafale F3R）戰機中隊進駐阿聯酋，協助防禦伊朗的無人機與導彈襲擊。埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）更在5月8日陪同阿聯酋總統阿勒納哈揚（ Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan）前往阿布扎比空軍基地，共同檢閱埃及飛行員與戰機備戰狀態。
從兩國關係的脈絡出發，這一發展彰顯埃及、阿聯酋戰略互動的更進一步；從更宏觀的視角來看，這是伊朗戰爭爆發以來，阿拉伯國家首次公開跨國部署先進戰機，再加上阿聯酋基地還同時駐有美國空軍F-35與法國空軍單位，整體儼然形成美、英、法、埃4國的聯合防空網，昭示伊朗戰爭對於區域軍事聯盟的再催化。
由此回顧開戰以來的埃及動態，其實是從和平斡旋一路走向了海外軍事部署。起初在3月25日，埃及外長阿卜杜勒阿提（Badr Abdelatty）稱只要有助緩和局勢，埃及隨時準備主辦任何與伊朗有關的會議，同時也支持美國總統特朗普（Donald Trump）與伊朗進行談判的倡議；3月29日，巴基斯坦、土耳其、沙特、埃及四國外長在伊斯蘭堡（Islamabad）展開為期兩天的會談，協調區域立場，準備為美伊直接談判進行鋪路；接下來就是5月的戰機部署至阿聯酋。
整體來看，埃及動態其實就與四國集團中的巴基斯坦、土耳其、沙特類似，都是出於國家利益考量斡旋戰爭，既希望衝突降溫，也要藉此形塑、或順應不斷變動的區域秩序。
戰火衝擊埃及經濟
首先觀察埃及在四國集團中的角色，基本上初期更加接近巴基斯坦，也就是為了降低戰爭衝擊、未來潛在風險，而決定投身斡旋。當然，由於巴基斯坦與伊朗、美國、沙特都存在特殊互動，所以比起埃及更有斡旋空間；相較之下，埃及的初期作用與其說是「促成協議」，不如說是協助保持溝通管道暢通、防止危機失控。
而從埃及的視角出發，最直接的風險當然來自能源領域。
3月10日，因為戰爭導致霍爾木茲海峽危機，埃及宣布所有燃油價格上調15%至22%。在此之前，埃及政府原本已在2025年10月承諾，至少一年內不再提高燃油價格，但這次還是在「情況特殊」的破例。此外，埃及有15%至20%的天然氣來自以色列，但受戰爭爆發影響，以色列直接在2月28日關閉了利維坦氣田，結果當然影響埃及天然氣供應，並與海峽危機導致進一步共振。
顯然，埃及的能源危機刻不容緩。而為降低國內能源消耗，埃及最有效的作法，或許就是採取輪流限電措施；問題是目前正值夏季用電高峰，強制限電可能引發社會動盪。於是，埃及政府最終採取折衷方案，也就是在3月28日宣布：所有商店、餐館、咖啡館、購物中心必須在晚上9點時關門。但即便如此，還是引發零售商的強烈抗議，政府只好在4月28日撤回命令。
此外，戰爭同樣波及蘇彝士運河稅收。在過去2年加沙戰爭期間，因為受胡塞武裝引爆紅海危機影響，蘇彝士運河的運量已經有所下降，並且連帶腐蝕埃及的國家收入。好不容易隨著加沙停火，運量在2026年初有所回升，卻隨即又受伊朗戰爭衝擊，即便胡塞武裝至今沒有使出「封鎖曼德海峽」的殺手鐧，各方卻都已出於風險評估進行繞道，結果運河運量再度大幅下降，運費與保費則持續上升，這同樣也會衝擊埃及出口。
更關鍵的是，戰爭嚴重影響進出埃及的「熱錢」（hot money）。長期以來，埃及都仰賴非居民投資者短期購買埃及國債，來彌補自身巨額的財政赤字，而這種快速進出市場以最大化收益的資金流動，便被稱作「熱錢」。
當然，類似現象並非埃及獨有，而是新興市場的某種共性：因為利率遠高於已開發市場，導致了全球投資者的趨之若鶩，並且持續在可接受風險和預期收益間求取平衡。可是換句話說，只要投資者評估風險過高，便也可能迅速撤資，導致資金從新興市場再度回流已開發市場。而其結果，就是在一定程度上加劇新興市場的金融動盪，例如土耳其過去的里拉危機。
而金融體系同樣脆弱的埃及也是如此。2022年俄烏戰爭爆發之初，便有200億美元熱錢從埃及撤出，導致埃及的外匯儲備大幅縮水。2022年6月，時任財政部長穆罕默德·馬伊特（Mohamed Maait）便承認埃及存在熱錢問題，「我們學到的教訓是，你不能依賴這種類型的投資。」可是問題在於，對所有新興經濟體來說，外匯流入基本難以抗拒，尤其是埃及這種體質不良的市場，結果4年過去，情況也基本沒有太多改變。
整體來看，伊朗戰爭觸發的航運、能源危機，恰好重擊埃及最脆弱的軟肋：就算沒有戰爭，埃及也長期面臨外匯短缺與巨額債務負擔，如今更是雪上加霜，在航運路線突然中斷、能源價格飆升的影響下，埃及通脹進一步加劇，並且連動貨幣市場，導致埃鎊對美元貶值，一度跌至1美元兌換55埃鎊。
這就直接解釋了，為何埃及會在戰爭爆發後持續呼籲各方克制，並在美伊巴基斯坦談判前，就已表態願意主辦任何斡旋戰爭的會議。關鍵就是戰爭帶來的經濟衝擊太過沉重，即便埃及不如海灣國家站在衝突前線、蒙受導彈與無人機襲擊，卻仍因戰爭外溢而被持續放血。
地緣漩渦中的埃及
不過斡旋戰爭之餘，埃及其實也無法免於區域博弈的力道，並終於在5月將戰機部署至阿聯酋。基本上這既反映埃及與海灣國家的戰略協調，也凸顯埃及對美國、以色列、阿聯酋軸心的進一步靠攏。
回顧2013年埃及政變，塞西上台後憑藉對穆斯林兄弟會的強力鎮壓，極大程度修復了埃及與海灣國家的互動，這也同時反映政治伊斯蘭與威權政體在中東的廣泛競合。此外從某種程度來說，埃及其實就像阿拉伯世界的巴基斯坦，與各方勢力都保有溝通管道：既是第一個與以色列建交的阿拉伯國家，更是美國在中東、北非的重要盟友，當然也是中國耕耘中東的早期對象，同時也與海灣國家建立援助換扈從的緊密關係。
正因如此，當牽動各方利益的伊朗戰爭爆發，埃及除了承受經濟衝擊，也同樣無法外於區域角力，尤其是面對海灣國家這群「金主」。長年以來，海灣國家都通過投入數百億美元贈款、中央銀行存款和投資，來幫助埃及渡過嚴重的經濟難關，正如沙特對於巴基斯坦的多年投入，其實正是如今巴基斯坦協防沙特的直接基礎，儘管巴國明顯更想斡旋、而不是捲入軍備競賽的安全泥淖。
埃及無疑也面臨同樣壓力。即便埃及與沙特、巴基斯坦、土耳其同為四國集團成員，並也成功斡旋出美伊停火的局面，來自海灣的協防壓力依舊沒有完全消除，包括許多海灣媒體、意見領袖都前後批評，「只會接受援助，危機發生時毫無作為」，結果引發埃及記者與媒體評論員的反擊，導致埃及國家媒體機構為此警告：此類針對「阿拉伯兄弟國家」的言語攻擊在埃及屬於犯罪行為。
但這個問題終究無法永遠迴避。尤其是在巴基斯坦已經協防沙特、且沙特與阿聯酋裂痕又因戰爭激化的現實下，埃及對於海灣的軍援，既是政治變局下的不得不為，也同樣會牽涉埃及自身的成本考量。
首先是經濟現實。如前所述，埃及正面臨高通脹、經濟成長放緩（預計2026年僅4.2%）等諸多困境，部分原因是蘇彝士運河收入大幅下降、債務佔GDP比重極高（約83%）以及本國貨幣持續貶值（1美元兌55埃鎊）導致。在這種情況下，海灣的援助更顯重要，但讓軍隊捲入域外戰爭，也恐怕是不可承受戰略負擔。
此外埃及的周遭局勢也同樣不支持大規模海外用兵。第一，加沙局勢仍未完全穩定，以色列依舊違反停火、持續發動攻擊，埃及仍要在西奈維持一定軍事存在，避免大量巴勒斯坦難民湧入；第二，即便蘇丹內戰已經進入第四年，卻還是有可能蔓延到埃及；第三，埃及同樣要關注自己在利比亞的戰略板塊；第四，埃及與埃塞俄比亞的水爭端仍未平息。
整體來看，不論是從財政或自身需要的視角出發，遠赴海灣決戰伊朗，都不是埃及的政策首選，更何況巴基斯坦之所以協防沙特，是因雙方簽有共同防禦條約，埃及與海灣卻不存在明文協防協議，因此自然是能推就推、能躲則躲，一直要到5月各方再交火，才勉強派遣戰機協防阿聯酋。
而這一舉措的背後原因，除了來自海灣的戰略壓力上升外，恐怕也與美國、以色列的進一步拉攏有關。美伊停火後，以色列便恢復對埃及的天然氣供應，埃及更準備採購大量液化天然氣（LNG），以備不時之需。就在這時，美國進出口銀行（EXIM）董事會批准了超過20億美元的出口信用保險，來支持美國向埃及出口LNG。毫無疑問，這對預算案中有64%支出都用於償還債務的埃及而言，是非常具有吸引力的方案，也就是直接對埃及供應關鍵商品，而非提供貸款。
換句話說，埃及向阿聯酋部署軍機的行動，其實還是沒有徹底脫離扈從換援助的模式，只是這次是美國與以色列願意支付更高價碼，來替阿聯酋換取軍援。不過這也就像協防沙特的巴基斯坦，雖說出於政治原因不得不協防，卻還是以斡旋穿梭、鞏固停火為最高目標，而非真的舉國加碼、投入決戰。
換句話說，各方依舊在等美國伊朗的下一步，諸如以色列、阿聯酋或許更希望殲滅伊朗，其他各方則更希望凍結衝突、偃旗息鼓，夾在當中的埃及與巴基斯坦，則始終要在盟友壓力與國家利益間艱難前行。