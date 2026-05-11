內塔尼亞胡：與伊朗戰爭尚未結束 除非高濃縮鈾被移出
撰文：洪怡霖
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以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在5月10日播出的節目中表示，與伊朗的戰爭「尚未結束」，除非高濃縮鈾被移出伊朗。
內塔尼亞胡接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪時表示，必須將高濃縮鈾從伊朗運出，並拆除伊朗核設施。
他還說：內塔尼亞胡說：「我們現已削弱伊朗許多能力。但那些東西仍然存在，還有很多工作要做。」
報道指，那些東西是指伊朗的核能力、其在其他國家的代理人部隊以及導彈製造能力。
內塔尼亞胡在談到可能的移除的計劃時說：「你們進去，然後把它拿出來。」
他還表示，如果達成協議，這將是移除伊朗高濃縮鈾的「最佳途徑」。
內塔尼亞胡拒絕給出時間表，「但我必須說，這是一項極其重要的任務。」
他還談及中國，稱中國向伊朗提供「一定程度的支持和導彈製造的特定零件」，但他拒絕透露更多資訊。
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