內塔尼亞胡：與伊朗戰爭尚未結束　除非高濃縮鈾被移出

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在5月10日播出的節目中表示，與伊朗的戰爭「尚未結束」，除非高濃縮鈾被移出伊朗。



內塔尼亞胡接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪時表示，必須將高濃縮鈾從伊朗運出，並拆除伊朗核設施。

他還說：內塔尼亞胡說：「我們現已削弱伊朗許多能力。但那些東西仍然存在，還有很多工作要做。」

報道指，那些東西是指伊朗的核能力、其在其他國家的代理人部隊以及導彈製造能力。

2026年4月21日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷出席以色列陣亡將士紀念日（Yom HaZikaron）紀念儀式。 （Reuters）

內塔尼亞胡在談到可能的移除的計劃時說：「你們進去，然後把它拿出來。」

他還表示，如果達成協議，這將是移除伊朗高濃縮鈾的「最佳途徑」。

內塔尼亞胡拒絕給出時間表，「但我必須說，這是一項極其重要的任務。」

他還談及中國，稱中國向伊朗提供「一定程度的支持和導彈製造的特定零件」，但他拒絕透露更多資訊。