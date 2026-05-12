伊朗議長：美國必須接受新14點方案中所提及的伊朗人民權利
撰文：張涵語
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據伊朗新聞電視台5月10日晚報道，伊朗已拒絕美國提出的方案，認為同意該方案將意味着伊朗屈從於美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的過分要求。伊朗首席談判代表加利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）5月11日（周一）表示，美國必須接受最新的14點方案，否則美國納稅人將為拖延時間帶來的後果買單。
美媒《國會山報》（The Hill）報道，加利巴夫在社交平台X發文稱，「除了接受14點方案中闡述的伊朗人民的權利之外，（美國）別無選擇。任何其他做法都將毫無結果，只會導致一次又一次的失敗。他們拖延的時間越長，美國納稅人付出的代價就越大」。
據悉，伊朗提出的新14點方案包括：在30天內結束戰爭；美軍撤出伊朗；解除對伊朗資產的製裁；支付賠償金；結束黎巴嫩戰事；以及建立新的霍爾木茲海峽治理方式。
特朗普10日受訪時表示，已看到伊朗「所謂代表」對美國停戰方案的回應，直言「「我不喜歡，完全不能接受！」不過，他未透露回覆內容。他此前表示，伊朗幾十年來一直反覆 「拖延」、「戲弄」美國及其他國家。
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