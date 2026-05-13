特朗普：無需中國幫助結束美伊衝突　訪華前稱「許多好事將發生」

美國總統特朗普（Donald Trump）5月12日表示，他認為自己不需要中國的幫助就能結束與伊朗的戰爭。他說：「無論以何種方式，無論和平還是其他方式，我們都會贏得這場戰爭。」特朗普當天下午啟程前往中國訪問，將會晤國家主席習近平。他離開白宮前向媒體表示，和習近平將有很好的會面，雙方都期待，還稱「許多好事即將發生」，但未提供細節。



特朗普周二下午從白宮搭乘直升機前往安德魯聯合基地（Joint Base Andrews），登上總統專機「空軍一號」（Air Force One）飛往中國進行國是訪問。根據白宮提供資訊，隨行包括有國務卿魯比奧（Marco Rubio）、防長赫格塞斯（Pete Hegseth）及貿易代表格里爾（Jamieson Greer）等人。

特朗普預計在中國當地時間周三晚間抵達北京，這將是特朗普在首個總統任期內於2017年訪問中國以來，首度再有美國總統訪華。中美元首預計14日和15日會晤。

2025年10月30日，「習特會」在韓國釜山上演，圖為習近平與特朗普握手（白宮網站）

美聯社報導，伊朗戰爭停火、美中貿易戰和台灣議題預料是這次習特會聚焦重點，但外界普遍預期，對於美中長期存在的問題，恐難有重大突破。