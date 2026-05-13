美國上訴法院暫緩實行特朗普10%關稅裁決　允許短期繼續徵收關稅

美國國際貿易法院5月7日裁定，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在全球範圍內徵收10%新關稅不合法。聯邦政府隨後就此案向法院提請上訴。聯邦上訴法院13日發布命令暫緩裁決，允許聯邦政府在上訴法院審議案件期間，繼續徵收10%關稅。



綜合外媒報道，美國聯邦政府提出上訴后，主張應該先暫緩國際貿易法院的裁決，直至聯邦政府完成所有上訴程序，甚至不排除就此一路上訴至最高法院；辯稱如果即刻實行國際貿易法院裁決，而上訴法院之後假如再做出有利聯邦政府的裁決，那麽聯邦政府在此種情況下，就無法追回依據國際貿易法院裁決而先行退回的稅款。此外，聯邦政府還願意在最終裁定后，連關稅帶因裁決期間而產生的利息，一起退還第三方。

2026年4月20日，美國海關與邊境保護局網站截圖。為允許企業從美國政府追回被非法徵收的關稅而建立的退款系統正式上線。(網上圖片)

美國國際貿易法院上周四以2比1的投票結果，裁定特朗普2月援引《貿易法》第122條，對幾乎所有國家的進口商品徵收10%的新關稅無效，指特朗普徵收10%全球進口關稅政策的法律依據不成立，不符合貿易法中關於進口附加費徵收條件的規定。