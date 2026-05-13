美國上訴法院暫緩實行特朗普10%關稅裁決 允許短期繼續徵收關稅
撰文：官祿倡
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美國國際貿易法院5月7日裁定，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在全球範圍內徵收10%新關稅不合法。聯邦政府隨後就此案向法院提請上訴。聯邦上訴法院13日發布命令暫緩裁決，允許聯邦政府在上訴法院審議案件期間，繼續徵收10%關稅。
綜合外媒報道，美國聯邦政府提出上訴后，主張應該先暫緩國際貿易法院的裁決，直至聯邦政府完成所有上訴程序，甚至不排除就此一路上訴至最高法院；辯稱如果即刻實行國際貿易法院裁決，而上訴法院之後假如再做出有利聯邦政府的裁決，那麽聯邦政府在此種情況下，就無法追回依據國際貿易法院裁決而先行退回的稅款。此外，聯邦政府還願意在最終裁定后，連關稅帶因裁決期間而產生的利息，一起退還第三方。
美國國際貿易法院上周四以2比1的投票結果，裁定特朗普2月援引《貿易法》第122條，對幾乎所有國家的進口商品徵收10%的新關稅無效，指特朗普徵收10%全球進口關稅政策的法律依據不成立，不符合貿易法中關於進口附加費徵收條件的規定。
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