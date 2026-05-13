普京稱俄烏戰爭「快將終結」 美媒：2大壓力驅使
俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）利用5月9日勝利日閱兵巡遊，這個旨在紀念前蘇聯戰勝納粹德國的年度紀念日，發表了一番驚人之語：他認為烏克蘭衝突「即將結束」。這是普京首次暗示他所選擇的這場戰爭可能即將結束。據美媒分析，普京現時面對兩大壓力，一個是俄軍士氣低落和人數捉襟見肘，以及烏克蘭在無人機等領域發展迅速，這都導致普京不得不思考是否應讓戰爭提前結束。
據美媒報道，在莫斯科全面展示軍事實力的這一天，普京並沒有發出強硬的號角，即「特別軍事行動」必須持續進行直至達成目標。 他過往曾提到的，將烏克蘭去軍事化和奪取其東部頓巴斯地區等目標皆未實現。
相反，普京的言論似乎反映了俄羅斯國內的普遍情緒，而近期的民意調查也支持這一觀點，即戰爭必須盡快結束。
分析指，有聲音指今年的紅場閱兵讓克里姆林宮尷尬不已。閱兵前，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）發布了一項「法令」授權閱兵，阻止其軍隊對該地區進行打擊。這一舉動帶有挑釁意味，也與基輔方面感到被動的姿態形成鮮明對比。
閱兵巡遊並沒有出現俄羅斯的軍事裝備，這與往年氣勢洶洶的武力展示形成鮮明對比。往年，西方武器專家會仔細檢視最新坦克，並指出其中細微的改進。而今年，莫斯科只有士兵，士兵的數量也日益短缺。
俄烏戰爭持續了四年，雙方都經歷了成敗交替。莫斯科最初的失敗仍然導致一些領土被佔領並守住，但隨後又被奪回。之後，其頑強的抵抗使其得以緩慢地蠶食前線的小部分區域，這嚴重消耗了烏克蘭有限的人力。2025年，基輔似乎已岌岌可危，資源匱乏，也失去了最重要的盟友美國的全力支持。但如今局勢的轉變卻有所不同，原因有二。
俄軍士氣低落 徵兵困難
首先，俄軍士氣低落顯而易見。普京過去也曾遭遇對其發動戰爭的猛烈抨擊。2023年，俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）發起的短暫政變以慘烈的失敗告終。
俄羅斯經濟如今確實感受到壓力。精英階層顯然已經非常惱火，以至於普京不得不透過國家媒體發布的暗示來安撫他們，稱戰爭可能即將結束。很多事情仍有可能發生變化，據報道，俄羅斯正在前線集結兵力，這或許最終會帶來進展。但克里姆林宮確實陷入困境。
烏克蘭無人機實現技術突破
第二個變化體現在烏克蘭的處境上。他們與俄羅斯同樣缺乏士兵，或許更嚴重，但他們擁有大量的無人機。俄羅斯在前線幾乎毫無進展，這主要歸功於基輔找到利用無人駕駛車輛（無人機）進行攻擊、補給、撤離和攔截俄軍進攻的方法。
這的確是一項了不起的成就，其在現代戰爭中的重要性在3月份中東富裕國家紛紛向澤連斯基尋求幫助，以抵禦伊朗無人機的攻擊時得到充分體現。在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2025年2月曾聲稱澤連斯基手上毫無籌碼，他現在確實掌握了繼續戰鬥的「籌碼」。
莫斯科過往也曾成功追趕過技術差距，通常只需幾個月，因此烏克蘭應該吸取俄羅斯以往「過早慶祝」的教訓。
然而，儘管伊朗戰爭使讓烏克蘭失去全球的關注，但基輔依然屹立不倒，而非屈服：這是一個在重重困難下頑強生存的故事，因為烏克蘭別無選擇。
同時，普京過往認為國家資源取之不盡用之不竭的想法，正逐漸顯露出其有限的本質。所有戰爭終將結束，或許普京最終也明白了這一點。