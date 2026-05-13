普京稱俄烏戰爭「快將終結」　美媒：2大壓力驅使

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）利用5月9日勝利日閱兵巡遊，這個旨在紀念前蘇聯戰勝納粹德國的年度紀念日，發表了一番驚人之語：他認為烏克蘭衝突「即將結束」。這是普京首次暗示他所選擇的這場戰爭可能即將結束。據美媒分析，普京現時面對兩大壓力，一個是俄軍士氣低落和人數捉襟見肘，以及烏克蘭在無人機等領域發展迅速，這都導致普京不得不思考是否應讓戰爭提前結束。



據美媒報道，在莫斯科全面展示軍事實力的這一天，普京並沒有發出強硬的號角，即「特別軍事行動」必須持續進行直至達成目標。 他過往曾提到的，將烏克蘭去軍事化和奪取其東部頓巴斯地區等目標皆未實現。

相反，普京的言論似乎反映了俄羅斯國內的普遍情緒，而近期的民意調查也支持這一觀點，即戰爭必須盡快結束。

2026年5月9日，俄羅斯莫斯科市，軍人在紅場參加勝利日閱兵巡遊，紀念二戰戰勝納粹德國81週年。（Reuters）

分析指，有聲音指今年的紅場閱兵讓克里姆林宮尷尬不已。閱兵前，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）發布了一項「法令」授權閱兵，阻止其軍隊對該地區進行打擊。這一舉動帶有挑釁意味，也與基輔方面感到被動的姿態形成鮮明對比。

閱兵巡遊並沒有出現俄羅斯的軍事裝備，這與往年氣勢洶洶的武力展示形成鮮明對比。往年，西方武器專家會仔細檢視最新坦克，並指出其中細微的改進。而今年，莫斯科只有士兵，士兵的數量也日益短缺。

俄烏戰爭持續了四年，雙方都經歷了成敗交替。莫斯科最初的失敗仍然導致一些領土被佔領並守住，但隨後又被奪回。之後，其頑強的抵抗使其得以緩慢地蠶食前線的小部分區域，這嚴重消耗了烏克蘭有限的人力。2025年，基輔似乎已岌岌可危，資源匱乏，也失去了最重要的盟友美國的全力支持。但如今局勢的轉變卻有所不同，原因有二。

2026年5月9日，俄羅斯軍人在勝利日參加軍事閱兵，紀念二戰中戰勝納粹德國81周年。（Reuters）

俄軍士氣低落 徵兵困難

首先，俄軍士氣低落顯而易見。普京過去也曾遭遇對其發動戰爭的猛烈抨擊。2023年，俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）發起的短暫政變以慘烈的失敗告終。

俄羅斯經濟如今確實感受到壓力。精英階層顯然已經非常惱火，以至於普京不得不透過國家媒體發布的暗示來安撫他們，稱戰爭可能即將結束。很多事情仍有可能發生變化，據報道，俄羅斯正在前線集結兵力，這或許最終會帶來進展。但克里姆林宮確實陷入困境。

烏克蘭無人機實現技術突破

第二個變化體現在烏克蘭的處境上。他們與俄羅斯同樣缺乏士兵，或許更嚴重，但他們擁有大量的無人機。俄羅斯在前線幾乎毫無進展，這主要歸功於基輔找到利用無人駕駛車輛（無人機）進行攻擊、補給、撤離和攔截俄軍進攻的方法。

2026年3月27日，沙特阿拉伯，圖為澤連斯基會晤沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）。（X@ZelenskyyUa）

這的確是一項了不起的成就，其在現代戰爭中的重要性在3月份中東富裕國家紛紛向澤連斯基尋求幫助，以抵禦伊朗無人機的攻擊時得到充分體現。在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2025年2月曾聲稱澤連斯基手上毫無籌碼，他現在確實掌握了繼續戰鬥的「籌碼」。

莫斯科過往也曾成功追趕過技術差距，通常只需幾個月，因此烏克蘭應該吸取俄羅斯以往「過早慶祝」的教訓。

然而，儘管伊朗戰爭使讓烏克蘭失去全球的關注，但基輔依然屹立不倒，而非屈服：這是一個在重重困難下頑強生存的故事，因為烏克蘭別無選擇。

2026年5月12日，俄羅斯莫斯科，總統普京（Vladimir Putin）在克里姆林宮透過視像連線與俄羅斯戰略導彈部隊司令卡拉卡耶夫上將（Sergei Karakayev）舉行會晤。（Reuters）

同時，普京過往認為國家資源取之不盡用之不竭的想法，正逐漸顯露出其有限的本質。所有戰爭終將結束，或許普京最終也明白了這一點。