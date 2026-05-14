施紀賢據報堅守相位　通報盟友若衞生大臣挑戰相位必應戰

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）因領導工黨在地方選舉中失利面臨執政危機，他堅持留任首相拒絕辭職，還在5月13日於議會面見黨友。《泰晤士報》引述消息人士指，施紀賢已向盟友釋放堅持抗爭的訊號，並會在大熱人選、衞生大臣施卓添（Wes Streeting）觸發黨內競選後積極應對。



《泰晤士報》早前指，施卓添準備最早於14日辭去職務，並正式挑戰施紀賢的黨魁之位，兩人13日已進行短暫會面。該傳媒政治編輯Steven Swinford引述消息指，施紀賢在13日下午面見黨友，試圖抵禦潛在的黨內權力挑戰。部份內閣大臣也呼籲黨友要保持黨內穩定，早前還警告黨內選舉將使政府陷入長達數月的癱瘓。

英國廣播公司（BBC）報道指，執政工黨的黨章內並未賦予不信任動議以正式的法律效益，即就算通過動議達成倒閣，也未必能迫使首相下台，例如工黨在2016年對前領袖郝爾彬（Jeremy Corbyn）發起不信任動議，惟他拒絕辭職。

而工黨議員唯一能觸發權力更迭的方式，就是有20%的議員，也就是至少要有81人公開支持一名挑戰者。目前有超過80名議員敦促施紀賢下台或要求施紀賢設定離職時間表，惟他們尚未統一意見該由誰來挑戰施紀賢。

2025年12月2日，英國倫敦，衛生大臣施卓添（Wes Streeting）在唐寧街出席每週內閣會議後步行離開。(Reuters）

Steven Swinford帖文指出，施紀賢盟友認爲施卓添無法取得81名議員支持，也無法按規則正式發起權力更迭。但施紀賢也設定應對方式，如果施卓添能發起挑戰，那麽施紀賢就會戰鬥。