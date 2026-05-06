美國德州爆槍擊 韓國購物中心附近2死3傷 69歲疑犯被捕
撰文：蕭通
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美國德州達拉斯（Dallas）近郊5月5日發生槍擊案，至少2死3人傷，69歲疑犯Seung Han Ho短暫逃捕後落網，暫時未知動機。美國媒體報道，案發現場在一間韓國購物中心，當局暫未公布死傷者身份，但強調不涉仇恨犯罪。
案發於達拉斯以北的卡羅爾頓（Carrollton），警方在上午約10時前接報，稱當地的K Towne Plaza傳出槍響，警員到場發現5人中槍。
警方表示，69歲疑犯Seung Han Ho與另外5人進行商務會面期間開槍，當中2人死亡。疑犯一度逃離現場，但在警方短暫追捕後落網。3名傷者已被送往當地醫院，目前情況穩定。
警方未提供更多關於案中商務會議的內容，但指此案並非隨機槍擊事件。
據指出，卡羅爾頓人口13萬，位於達拉斯以北約32公里。根據美國人口普查局統計，該市有超過4000名居民是韓裔。
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