中國駐美大使謝鋒：努力探索新時期中美正確相處之道

美國總統特朗普（Donald Trump）5月13日抵達北京展開3 天訪華行程，周四與國家主席習近平舉行雙邊會談。中國駐美大使謝鋒周四在《人民日報》撰文，指中美建交47年的發展歷程一再證明，中美不打交道是不行的，想改變對方是不切實際，衝突對抗的後果誰都不能承受，強調中美「合則兩利、鬥則俱傷」是經過實踐檢驗的常識，「相互成就、共同繁榮」是唯一正確的選擇。



謝鋒表示，中美是夥伴還是對手，是決定兩國關係發展的方向性問題，必須扣好「第一顆紐扣」，如果從搞零和博弈的狹窄眼界看對方，事事都是生死角鬥，從命運共同體廣闊視野看彼此，處處都是合作機遇，期待在兩國元首戰略引領下，探索新時期中美相互尊重、和平共處、合作共贏的正確相處之道。

謝鋒又認為要妥善管控分歧，中美國情不同，有分歧在所難免，關鍵是尊重彼此核心利益和重大關切，強調台灣、民主人權、道路制度、發展權利就是中方的四條紅線。

中美關係・中美貿易・中美晶片戰・中美國旗：2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

謝鋒重申，中方要求美方以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止在經貿、科技等領域對華非法無理遏制打壓，停止對中國學生學者等赴美人員採取無端盤查滋擾遣返等歧視性措施，為兩國關係發展清除障礙。