特朗普訪華｜白宮發布其抵達北京氣勢磅礴影片｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月13日（周三）晚上抵達北京，展開對中國的國事訪問。白宮其後發布特朗普抵達北京時的照片和影片，配上氣勢磅礴的音樂。



白宮發布特朗普抵達北京的影片：

據美媒報道，特朗普預料將與中國國家主席習近平就伊朗戰爭、貿易和美國對台軍售等議題舉行備受矚目的會談。

特朗普與習近平預計將於本港時間14日（周四）上午10時舉行雙邊會晤。

特朗普的訪華行程包括與習近平舉行雙邊會談，14日下午與習近平一同參觀天壇，並在晚上出席國宴。

中方13日晚上為特朗普舉行了隆重的歡迎儀式，在空軍一號降落北京後，他們鋪設了紅地毯迎接他。

迎接特朗普的有中國國家副主席韓正、中國駐美大使謝鋒、外交部常務副部長馬朝旭以及美國駐華大使龐德偉（David Purdue）。

歡迎儀式包括儀仗隊、軍樂隊以及約300名揮舞着中美國旗並高呼「歡迎！歡迎！熱烈歡迎！」的青年，他們夾道護送特朗普前往等候的豪華轎車。這些年輕的迎賓員穿着白色和知更鳥蛋藍色的服裝，與這架標誌性總統專機的塗裝相得益彰。