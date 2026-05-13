特朗普訪華稱逾10商界領袖隨行　馬斯克：僅我與黃仁勳搭空軍一號

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月13日晚抵達中國北京的首都國際機場，開啟為期3日的國事訪問。特朗普在剛啟程時在社交平台發文表示「很榮幸邀請眾多傑出人士一同前往偉大的中國」，而全球首富馬斯克（Elon Musk）則在X上透露，其實當時空軍一號上的企業高層只有自己和英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳。



白宮隨行記者團則指，馬斯克是在空軍一號自安德魯斯聯合基地起飛時便已登機，而黃仁勳則是在飛機於阿拉斯加安克拉治加油停留期間登上專機、加入行程。

白宮隨行記者團之後還說，庫克也在空軍一號上。

白宮5月11日公布隨特朗普一同訪華的商界領袖名單，當中包括馬斯克、蘋果（Apple）行政總裁庫克（Tim Cook），高通、美光等半導體企業的負責人，花旗、高盛、Blackstone等華爾街巨頭，以及波音公司（Boeing）和嘉吉（Cargill）代表等16人，外界關注名單少了黃仁勳後，有消息指，特朗普出發上午致電黃仁勳，邀請他加入赴華代表團。

特朗普在貼文中駁斥美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）關於黃仁勳未受邀參加訪華一事，「事實上，黃仁勳此刻正與我一同乘坐空軍一號專機，除非我要求他離開（而這幾乎不可能發生），否則CNBC的報道就是不實資訊，用政界的話說，就是假新聞（FAKE NEWS）！」

特朗普在社交平台發文，「很榮幸邀請眾傑出人士一同前往偉大的中國」。

特朗普還表示，他將向習近平——一名擁有卓越非凡地位的領導人——提出「開放」中國，好讓這些才華橫溢的人才發揮他們的魔力，幫助中國邁向更高的發展水平，這也將是能夠造福兩國的構思。

香港時間晚上7時30分許，特朗普搭乘空軍一號抵達北京首都國際機場，受到中國國家副主席韓正、中國駐美大使謝鋒、中國外交部副部長馬朝旭，以及美國駐中國大使龐德偉等人迎接。

2026年5月13日香港時間晚上7時30分許，美國總統特朗普（Donald Trump）搭乘空軍一號抵達北京首都國際機場。（Reuters）

現場還有約300名中國青年和樂、儀隊歡迎他：

這是特朗普第二個任期首次訪華，也是相隔9年再有美國總統到訪中國。

2026年5月13日，美國總統特朗普抵達北京首都國際機場，現場紅地毯正在鋪開。(Reuters)

特朗普預計將於14日上午會見中國國家主席習近平，會談議題涵蓋經貿、伊朗局勢、台灣、科技管制及人工智慧風控等多重領域。

特朗普抵達北京圖片：

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他此次隨行人員包括國務卿魯比奧（Marco Rubio）、防長赫格塞斯（Pete Hegseth）以及十餘名科技企業高管。