特朗普訪華｜魯比奧冀中國施壓伊朗　以重開霍爾木茲海峽航道

美國國務卿魯比奧日前隨總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）一同乘機飛抵中國，他中途在飛機上接受美國霍士新聞（Fox News）專訪，稱中國利益因霍爾木兹海峽航運受阻而受損，強調希望能在訪華期間説服中國，讓中國因此施壓伊朗，最終讓伊朗能停止繼續在波斯灣的舉措。另一方面，美國副總統萬斯（JD Vance）則表示美國與伊朗談判正取得進展。



魯比奧表示，美方已經向中方提出相關提議，希望中方能夠於本周晚些舉行的聯合國特別會議中因應美方請求採取行動，屆時會議中將有一項決議來譴責伊朗在霍爾木茲海峽的所作所爲。

2026年5月12日，美國華盛頓特區，圖爲美國國務卿魯比奧（右）登上直升機，從白宮出發前往機場，準備隨特朗普（不在圖中）一同訪問中國。（Getty）

他表示美方舉動基於三大原因，並且符合中國利益，首先是中國貨船受困海峽，加之有裝載中國貨物的船隻遇襲；其次是亞洲能源依賴中東產油國出口，而航運受阻也不利中國製造業；第三在於中國經濟增長是以出口為導向，而中東局勢不穩將危害全球各國經濟，會讓它們減少購買中國商品，令中國反受其害。

尚在華府留守的萬斯指出，自己與特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner）以及中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）連同中東盟友舉行有效通話，強調華府目標在於確保伊朗永遠不會擁有核武，並且特朗普已經為美國「打開外交途徑」。