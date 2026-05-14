韓國男持斧殺入住宅區斬人　只因被同事講壞話　街坊嚇窒不敢阻

韓國濟州住宅區上週日傳出驚悚的斧頭恐嚇，起因是職場糾紛，一名男子不滿新進同事說他壞話，變拿起斧頭狂奔，朝他揮舞、拉扯毆打，嚇壞附近居民，警方獲報後，迅速逮捕這名斧頭男。



韓聯社報導，一名「斧頭男」在住宅區內以飛快速度穿越巷子，與另一名男子發生推擠、互毆，並朝對方揮舞斧頭進行威脅。附近目擊居民表示，當時被威脅的男子提高音量講完電話後，斧頭男隨即衝了過來。

韓聯社報導，一名「斧頭男」在住宅區內以飛快速度穿越巷子，與另一名男子發生推擠、互毆，並朝對方揮舞斧頭進行威脅。（YouTube@JIBS）

目擊居民描述，該名男子是從遠處拿着斧頭跑過來，在現場來來回回不斷打架，根本沒有人敢出去阻止。有居民指出，自己住在2樓，連小孩們都嚇壞了，還叫他不要去勸架，因為對方手上拿着斧頭。

「斧頭男」當街追斬新同事▼▼▼

韓國警方獲報後趕赴現場，依「特殊傷害罪嫌」將斧頭男逮捕。經調查發現，斧頭男在上班途中認為一名年輕同事說他壞話，因此持斧頭向對方恐嚇。值得注意的是，事發地點是中小學聚集的住宅區，附近居民心有餘悸說：

還好當天是星期天，否則孩子們肯定會被嚇壞。

事實上，本月初南韓光州才發生一起男子持刀當街刺死素昧平生高中生的案件，當地警方已加強巡邏。韓國警察廳表示，將展開為期10週、針對學生量身打造的特別治安行動，在上下學時段盡可能派遣警力至通學路線及補習班聚集區等學生經常出入的場所。此外，當局也強化針對高風險精神疾病患者的相關措施，並加強防範公共場所可能發生的犯罪行為。

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