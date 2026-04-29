女司機大戰保安！踢人後反被摑惹熱議　CCTV揭保安車門夾腿在先

福建1所學校門口爆發女司機大戰保安員事件，網上瘋傳影片拍到女司機突然腳踢保安後，遭對方大力掌摑，「啪」一聲異常響亮更打退女司機，內地網民一面倒批評「女司機抵打」，又討論是否「正當防衛」，有律師表示，事件很可能被定性作「互毆」。



不過，有知情人士向內媒爆出內情，指當時女司機是停在學校門前等接孩子放學，保安員馬上阻上之餘，趁女司機打開車門時，強關對方車門「夾腳」，之後才發生踢人事件，更提供CCTV作證。女司機捱摑後求醫



福建1名女司機在校門口路段停車與保安爭執並用右腳踢向他。（網傳影片截圖）

+ 2

女司機踢保安反被掌摑 網民直呼「抵打」

近日，微博等社交平台瘋傳女司機大戰保安員影片，據網傳影片，1名身穿黑色上衣和藍色牛仔褲的女司機將灰色私家車車門合上後，快速走近車頭處的保安員，突然起腳踢向對方。

保安員小腿被踢中後，反手大力掌摑女司機，力道之大手機清晰錄下「啪」一聲，女司機捱摑後側身後退，手掩被打的臉頰退到車門旁邊，站穩腳跟整理眼鏡，隨即便久久地低頭撥弄手機。

保安看了女司機一會便從車頭繞向另一側離開了。影片中可見有身穿校服、佩戴紅領巾及背書包的學生撐傘經過，相信位於學校路段。

網民熱議保安「正當防衛」 律師：可能被當互毆

影片瘋傳後，網民幾乎一面倒幫保安，批評女司機出腳在先，稱「打得好」、「一巴掌下去就老實了，也不踢了」、「抵打」。有留言認為，保安員打人可視作「正當防衛」，《三農頻道》就此向河北律師黃浩查詢，他表示事件極大可能被認定作「互毆」。正當防衛是針對正發生的不法傷害，若侵害行為已完結，後續的反擊會超出正當防衛範疇，例如對方打你一巴掌，之後仍有意圖持續攻擊，不停逼近或揮舞拳頭等，這時還手大概率被視作正當防衛。然而，片中的女司機在踢完第一腳後，並未作出連續攻擊行為。

據當事人調閱的現場閉路電視錄像，在女司機踢人前，「保安先罵了人，敲她車窗。女司機想下車，男保安強行關她車門，夾她的腿」。（網傳影片截圖）

據當事人調閱的現場閉路電視錄像，在女司機踢人前，「保安先罵了人，敲她車窗。女司機想下車，男保安強行關她車門，夾她的腿」。（網傳影片截圖）

閉路電視畫面流出 揭保安「用車門暴力夾女司機腿」在先

事件隨後劇情反轉，有知情人士向《中國新聞周刊》爆料，稱網傳影片並不完整，附近閉路電視拍到，保安員在女司機下車前，曾強行關車門「夾」女司機的腳。CCTV畫面所見，女司機停在路邊，保安敲她車窗，女司機開門時，保安員突然行過去「暴力強關車門」，女司機這才下車「手指指」，疑和對方理論。

知情者續指，當時女司機停在學校門口等接孩子放學，因保安表示該處不可停車，雙方發生衝突。女司機事後報警，她到醫院驗傷發現被掌摑後「耳膜穿孔」，警方正立案調查。永安市人民政府指，相關部門正了解事件及處理中。

事件「前傳」出現後，網民留言變得分化，有人認為保安阻止女司機違規泊車合理，「把道路當自己家一樣，隨便停車」，但更多網民認為保安員出手在先，「學校保安真把自己當警察了」、「保安可以勸阻，但無權強行阻止下車」。