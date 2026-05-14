Fox主持人北京便利店英文落單　機械人秒懂奉上烤香腸｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月14日（周四）時隔9年再度訪華。霍士新聞（Fox News）主持人拜爾（Bret Baier）周三在主持中國特別報道節目中，到訪北京多處。期間他來到一間便利店，用英文向機械人下單，並迅速成功買到一份香腸。



影片中，拜爾來到一間「全家（FamilyMart）」便利店，進入店內拿起收銀台上的麥克風，對站在收銀內的機械人說：「你好，可以給我來一個香腸嗎？（Hello, can I get a sausage please？）」機械人隨後聽懂，並表示香腸一個8.8元。

拜爾提到這個機械人在中國國內50個不同的藥房和貨倉，處理30萬宗訂單。拜爾指會有更多同類機械人出現在中國市場。

拜爾提到，中國現時與美國面臨同樣的情況，這些機械人是否會取代工人。他認為，中國希望領導機械人領域的意圖十分明顯。

拜爾亦在同一檔節目中稱，中國現在有數量很多的閉路電視，來觀察街道發生的事情。他還舉例自己團隊的親身經歷，稱採訪車在中國違規停車「兩分鐘」後就被CCTV發現，並收到一張40美元（約313港元）的罰單。