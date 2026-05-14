特朗普訪華｜習近平：雙方贊同構建「中美建設性戰略穩定關係」

中國國家主席習近平5月14日上午，在北京人民大會堂與來華進行國事訪問的美國總統特朗普（Donald Trump）舉行會談。習近平表示，二人皆贊同將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位，將為未來3年乃至更長時間的中美關係提供戰略指引，相信會受到兩國人民和國際社會的歡迎。



新華社14日報道，習近平指出，當前百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，中美兩國能不能跨越「修昔底德陷阱」，開創大國關係新範式？能不能攜手應對全球性挑戰，為世界注入更多穩定性？能不能着眼兩國人民福祉和人類前途命運，共同開創兩國關係美好未來？這些是歷史之問、世界之問、人民之問，也是大國領導人需要共同書寫的時代答卷。我願同特朗普總統共同為中美關係這艘大船領好航、掌好舵，讓2026年成為中美關係繼往開來的歷史性、標誌性年份。

談及「中美建設性戰略穩定關係」時，習近平強調中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展，「建設性戰略穩定」應該是合作為主的積極穩定，應該是競爭有度的良性穩定，應該是分歧可控的常態穩定，應該是和平可期的持久穩定。「中美建設性戰略穩定關係」不是一句口號，而應該是相向而行的行動。

2026年5月14日，中國北京，國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump）在人民大會堂舉行雙邊會晤。（Reuters）

習近平指出，中美經貿關係的本質是互利共贏，面對分歧和摩擦，平等協商是唯一正確選擇。兩國經貿團隊13日達成了總體平衡積極的成果，這對兩國人民和世界都是好消息。雙方應一道維護好當前來之不易的良好勢頭。中國開放的大門只會越開越大，美國企業正在深度參與中國改革開放，中方歡迎美國對華加強互利合作。

習近平指出，雙方要落實我們達成的重要共識，進一步用好政治外交、兩軍溝通渠道，拓展經貿、衛生、農業、旅遊、人文、執法等領域交流合作。

他強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題，處理好該問題兩國關係就能保持總體穩定。若處理不好，兩國就會發生碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。台獨與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，美方務必慎之又慎處理台灣問題。

2026年5月14日，中國國家主席習近平在北京人民大會，與美國總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）舉行會晤前發表講話（新聞截圖）

對此，特朗普則表示，他非常榮幸對中國進行國事訪問。中美關係良好，而且他與習近平已建立歷史上中美元首之間最長久和最良好的關係，保持着友好溝通，解決很多重要問題。

他表示，習近平是偉大的領導人，中國也是偉大的國家，他十分尊重習近平和中國人民。今天的會晤是一次舉世矚目的重要會晤，他願同習近平一道加強溝通合作，妥善解決分歧，開啟有史以來最好的美中關係，開創兩國更加美好的未來。

特朗普提到，中美是世界上最重要、最強大的國家，雙方合作可以為兩國、為世界做很多大事及好事。他此訪帶來了美國工商界傑出代表，他們都很尊重和重視中國，而他本人也積極鼓勵他們拓展對華合作。

2026年5月14日，中國北京，中國國家主席習近平歡迎到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，左），2人會晤後握手。（Reuters）

報道指，兩國元首就中東局勢、俄烏戰爭、朝鮮半島等重大國際和地區問題交換意見。兩國元首一致同意相互支持，辦好今年亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議和二十國集團（G20）峰會。