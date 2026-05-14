特朗普國宴致辭：美國最高法院門楣上　光榮的雕刻着孔子肖像

中國國家主席習近平5月14日晚在人民大會堂金色大廳為美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行歡迎宴會。特朗普在致辭中提到中國文化對美國的影響，特別提及鐫刻在美國最高法院東側門楣上的孔子雕像。



特朗普表示：「開國元勳富蘭克林曾在他的殖民地報紙上發表《孔子語錄》（The Sayings of Confucius），如今，這位古代中國聖賢的雕像已被光榮的刻在了美國最高法院的門面上。」

美國最高法院官方網站的簡介顯示：「摩西、孔子和梭倫被選為三大文明的代表，並構成了這座三角門楣的中心人物群像。」

美國知名漢學家萬百安稱：「東方起源的象徵，出現在美國最高法院東側的門楣上，這其實非常有意味。」

圖為美國最高法院東側的門楣上的雕像，從左到右分別是孔子、摩西和梭倫。（網絡圖片）

他稱，根據最高法院提供的史料記載，雕像設計者麥克尼爾在寫給當時最高法院建設委員會的信中如此解釋創作初衷：「法律是文明的一個要素，美國的法律自然地繼承或派生於以前的文明之中。因此，最高法院大樓的東側門楣雕像群寓意對源自東方的基本法律和戒律的借鑑。」

萬百安解讀稱，美國建國之初，孔子曾被奉為西方啟蒙運動的世俗聖人，美國開國元勳也深受歐洲啟蒙思想影響。

但他同時也表示，美國人對中國文化態度是「非常複雜」，多是借用孔子話語為自身觀點服務。

美國最高法院大樓於1935年，位於首都華盛頓第一街的建築正門朝西，與國會大廈隔街而望，是美國司法權的象徵。