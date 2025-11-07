以色列首有男性人質公開指控　於加沙被扣押期間遭性侵

一名於10月獲釋的以色列人質向以色列電視台透露，他被巴勒斯坦極端組織囚禁於加沙的兩年期間，曾遭到性侵犯，這也是首次有男性人質公開提出此類指控。



圖為於2023年10月7日遭哈馬斯擄走的以色列人質布拉斯拉夫斯基（Rom Braslavski）。（Reuters）

21歲的布拉斯拉夫斯基（Rom Braslavski，暫譯）於2023年10月7日被哈馬斯擄走，由巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）負責扣押。他接受以色列13頻道（Channel 13）節目採訪時提出了上述指控，路透社取得訪問摘選。

布拉斯拉夫斯基憶述自己被剝光衣服、綁起來、挨餓的情景，「主要目的是羞辱我，摧毀我的尊嚴。」當被問及性侵細節時，他說：「我很難具體談論那部份，我不喜歡談論它，這太難了。那是最可怕的事情。」

路透社報道，在他被囚禁期間，伊斯蘭聖戰組織曾發布了一段視頻，影片中的他骨瘦如柴，哭泣不止，似乎非常痛苦。

圖為2025年10月13日，以色列人質布拉斯拉夫斯基（Rom Braslavski）獲釋後被送到醫療中心。（Reuters）

布拉斯拉夫斯基也表示，經常遭受毆打。 「你只能向上帝祈禱，希望這一切停止。在那裡，每一天，每一次毆打，你都會對自己說——我又在地獄裡度過了一天。」

路透社向伊斯蘭聖戰組織的一名成員求證時，對方稱布拉斯拉夫斯基關於性虐的指控「不實」，但並未詳細說明。以色列政府發言人則在每日例行簡報會上稱，布拉斯拉夫斯基的證詞是「活生生的見證」。

路透社報道，此前至少有4名被女性人質公開講述自己，以及其他被扣押者遭受性侵犯的經歷。2024年3月，一個聯合國專家小組報告稱，他們也發現清晰且令人信服的資料，表明一些被帶到加沙的人質遭受了性暴力。