特朗普稱習近平同意訂購200架波音飛機　數量低於外界預期

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）正在訪華，周四（5月14日）與中國國家主席習近平會晤逾2小時15分鐘。霍士新聞（Fox News）播出部份訪問特朗普的內容，特朗普指習近平已向他表示，願協助重開霍爾木茲海峽，且不會向伊朗提供軍事裝備。此外，中國已同意訂購200架波音飛機，惟數量較外界預計的少。



特朗普同日透過社交平台發文稱，希望與中國建立比以往任何時候都更加牢固、更加美好的關係。他將於周五（15日）離開北京，此前會與習近平茶聚，並共晉工作午餐。



2026年5月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）訪華，於北京人民大會堂出席國宴時，與中國國家主席習近平握手。（Reuters）

特朗普接受霍士新聞（Fox News）主持人漢尼提（Sean Hannity）的獨家訪問時稱，習近平提出協助確保通過霍爾木茲海峽的航行安全，希望看到霍爾木茲海峽開放，也希望美伊能夠達成協議，稱「如果我能幫上任何忙，我都願意幫忙。」

特朗普稱，習近平也同意不會向伊朗提供軍事裝備，「他（習）說他不會提供軍事裝備。這可是個重大聲明。」「但與此同時，他說他們（中國）從那裡（伊朗）購買了大量石油，而且希望繼續這樣做。」

特朗普又稱，習近平已同意中國將訂購200架飛機，「波音公司原本想要150架（的訂單），結果他們得到了200架。」他又稱，200架飛機的訂單可以創造很多工作職位。

2026年5月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）訪華，於北京人民大會堂出席國宴時，與中國國家主席習近平握手。（Reuters）

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）先前曾表示，預計特朗普在北京訪問期間，中美將宣布一項關於波音公司的大訂單。 路透社曾引述消息人士指，分析師原本預測中國或購入大約500架波音飛機，最終實際數量遠低於預測。

受到有關消息影響，波音股價在華爾街14日收市跌超過4%。

根據白宮發布的中美峰會紀要，特朗普和習近平會談約2小時15分鐘，討論了石油、伊朗戰爭、霍爾木茲海峽、中國增加對美開放市場，以及阻止芬太尼前體流入美國等問題。