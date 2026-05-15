特朗普：習近平提出協助打通霍爾木茲 同意訂購200架波音飛機
撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）正在訪華，周四（5月14日）與中國國家主席習近平會晤逾2小時15分鐘。霍士新聞（Fox News）播出部份訪問特朗普的內容，特朗普指習近平已向他表示，不會向伊朗提供軍事裝備。此外，中國已同意訂購200架波音飛機。
特朗普接受霍士新聞（Fox News）主持人漢尼提（Sean Hannity）的獨家訪問時稱，習近平提出協助確保通過霍爾木茲海峽的航行安全，希望看到霍爾木茲海峽開放，也希望美伊能夠達成協議，稱「如果我能幫上任何忙，我都願意幫忙。」
特朗普又稱，習近平已同意中國將訂購200架飛機，「波音公司原本想要150架（的訂單），結果他們得到了200架。」他又稱，200架飛機的訂單可以創造很多工作職位。
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）先前曾表示，預計特朗普在北京訪問期間，中美將宣布一項關於波音公司的大訂單。
根據白宮發布的中美峰會紀要，特朗普和習近平會談約2小時15分鐘，討論了石油、伊朗戰爭、霍爾木茲海峽、中國增加對美開放市場，以及阻止芬太尼前體流入美國等問題。
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