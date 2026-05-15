特朗普中南海與習近平進行小規模會面　稱達成「巨大貿易協議」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月15日早上乘車抵達中南海，準備與中國國家主席習近平舉行小範圍會晤。



2026年5月15日，美國總統特朗普（Donald Trump，左）在北京中南海花園與中國國家主席習近平舉行會面。（Reuters）

特朗普和習近平14日進行雙邊會談，並參觀天壇及出席國宴後，兩人於15日早上再次碰面。根據白宮公布的行程，習近平為特朗普安排雙邊午宴，特朗普其後乘坐專機回國。

2026年5月15日，中國國家主席習近平（右）在北京中南海歡迎美國總統特朗普（Donald Trump，左）到訪。（Reuters）

路透社報道，特朗普稱與中國達成「巨大的貿易協議」。天空新聞（Sky News）提到，特朗普被問及今次訪問的感受時，他豎起拇指表示讚好。他其後在茶聚開始前向傳媒稱，認為這次訪華之行有不少正面之處，形容中美解決不少問題，兩國關係處於強勢。

特朗普亦提到雙方曾經討論伊朗戰爭問題，稱美中兩國在如何結束戰爭的想法相近，亦不希望伊朗尿得核武，同時希望霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）保持開放。

2026年5月15日，中國國家主席習近平（左）與美國總統特朗普（Donald Trump，右）在北京中南海領導層辦公大樓散步。（Reuters）

白宮公布出席中美高層茶聚的官員名單，參與的美國官員包括特朗普、駐華大使龐德偉（David Perdue）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）、財長貝森特（Scott Bessent）、防長赫格塞思（Pete Hegseth），以及美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）。

中國則由習近平、中共中央書記處書記蔡奇、外長王毅、副總理何立峰、副外長馬朝旭及駐美大使謝峰出席。