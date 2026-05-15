特朗普時隔9年再度訪華　中美「建設性戰略穩定關係」如何理解？

5月13日至15日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對中國進行國事訪問，這是繼去年10月釜山會晤後，中美元首再次面對面會晤，也是特朗普時隔9年再度訪華。



今天上午，兩國元首舉行會談。雙方贊同將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位。

習特會：2026年5月14日，美國總統特朗普（右）在北京人民大會堂獲中國國家主席習近平的迎接。（Reuters）

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怎麼理解這一新定位？此次會晤將對未來兩國關係和世界發展帶來哪些影響？俠客島採訪了北京外國語大學區域與全球治理高等研究院教授崔洪建，來看他的分析。

5月14日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的美國總統特朗普舉行會談。

1. 俠客島：元首外交是中美關係的「定盤星」。去年到現在，中美元首多次通電話，在釜山會晤，又有此次特朗普總統訪華。下半年還有APEC（深圳）、G20（美國），順利的話兩國元首可能一年內多次見面。如何理解元首會晤掌舵領航、引領兩國關係、造福世界發展的重要性？

崔洪建：元首外交在中美關係穩定發展中有不可替代的作用。大國領導人需不斷進行高層互動，以確保各層級各領域關係有一個總體方向。如缺乏元首外交引領，中美關係的某些複雜問題可能會在某些環節出現偏差，給兩國整體關係帶來消極影響。

在指明方向的同時，元首外交還能很好督促落實。此前中美關係出現波折，中方有表態認為美政府一些部門人員，未能很好領會落實兩國領導人共識，因此需要予以糾偏。

當前，美國國內存在不同利益集團和聲音，可能發出混亂政策信號，給中美關係增加不確定性。只有元首外交才能減少「雜音」對中美關係的干擾，在方向、訊息傳遞和信心增進上都有幫助。

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2. 俠客島：此次會晤有一個極其重要的新提法，即雙方贊同的中美關係新定位：「中美建設性戰略穩定關係」，包括「合作為主的積極穩定、競爭有度的良性穩定、分歧可控的常態穩定、和平可期的持久穩定」。如何理解這一新定位？

崔洪建：「中美建設性戰略穩定關係」將為中美關係提供相對穩定框架。長期以來，由於兩國關係缺乏清晰定位，美方往往隨意解讀、不受約束。新定位將在政策行為和觀念上產生重要影響。

其中，「建設性」，回應了中方長期堅持的對美政策方向，即不搞對抗衝突，相向而行；「戰略」，體現了兩國對中美關係重要性的充分認識，中美關係已成為當前國際關係的主軸，許多國家都把中美關係變化作為制定對外政策的出發點，這要求雙方承擔起大國責任；「建設性」和「戰略」最終指向「穩定」，利於中美從和平共處走向可預期的關係，再尋找一切可能的合作機會。新定位既有方向感，又具現實可能性。

3. 俠客島：當前國際形勢變亂交織。世界越是「不確定」，就越需要中美的「確定」。「穩定」，有「定」才有「穩」。這個「定」可能包含領導人的戰略定向、兩國的持久定力、兩國關係新定位等多重面向，您如何看待？

2026年5月14日，中國北京，國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump）在人民大會堂舉行雙邊會晤。（香港01）

崔洪建：有了中美元首的「定向」，中美關係的發展就有了明確方向和約束，讓雙方承擔彼此和共同的責任，朝着穩定和建設性的方向走。方向定下來，才能避免關係反覆或倒退。

大國競爭日趨激烈，中美關係要排除干擾，兩國要本着大國格局，從全局和自身責任出發，這是「定力」。

定位則和定向相輔相成。方向定下後，要對現階段和接下來的路徑做明確描述。「建設性戰略穩定關係」既是對中美關係當前性質的判斷，也是對實現目標的路徑建構。

可以說，定向、定力和定位，是有機的「三位一體」結構。

4. 俠客島：習主席強調，中美經貿關係的本質是互利共贏。目前美在華投資企業約8萬家。此次馬斯克、庫克、黃仁勳等10多位知名美企「一把手」隨行，特朗普逐一向習主席介紹；中方強調「歡迎美國對華加強互利合作」，中美韓國經貿磋商成果也總體平衡積極。經歷了多年的複雜博弈和對話，中美應該積累出怎樣的共識？如何落實到執行層？

崔洪建：經貿是中美關係的「壓艙石」和「推進器」，只要雙方共同利益夠大，即便政治上有分歧，也不會偏離太遠。經貿合作直接作用於民生，是兩國民眾對雙邊關係感受最直觀的部分。近年來，中美經貿關係在進行結構性調整，一些傳統貿易門類比重下降，比如貨物貿易；而在高附加值行業，雙方相互需求擴大。

隨特朗普訪華的包括美國一眾頂尖企業的話事人，包括蘋果的庫克及全球首富馬斯克。（Reuters）

中美經貿關係呈現出合作與競爭並存局面，甚至競爭看起來更多，合作相對淡化。這可能是必然階段。隨着中國經濟發展和科技實力增長，無論是美方作出反應，還是中方要重新建設與世界的共同利益關係，都要經歷這樣一個階段。一旦政治方向明確，保持戰略定力，經濟領域的許多問題並不像看上去那麼難解。

中美作為世界前兩大經濟體，交集和未來合作空間非常大，互補性也很強。只不過美方有時過度從政治安全角度強調競爭，會削弱甚至轉移這種互補性。只要總體關係穩下來，雙方有明確建設性共識，經貿問題會逐漸緩解，並伴隨中美經貿結構重組與重塑。

5. 俠客島：中方領導人強調，要拓展（中美）經貿、衛生、農業、旅遊、人文、執法等領域交流合作。前兩天還披露了中美聯合禁毒的進展，雙方其實在很多領域存在合作空間。《紐約時報》專欄作家弗裏德曼稱，「必須以地球為尺度，開展治理、創新、協作與共存」。無論傳統的農業、旅遊，還是前沿性的人工智能、新能源，中美合作空間都不小，重點是如何去推進？如何避免因政治周期波動反覆？

崔洪建：要借鑑有益的歷史經驗。中美之間的政治或戰略分歧並非今天才有。以前，雙方把目光和焦點放在發展共同利益上，做到了求同存異；今後應回歸這一原則，理性看待雙方差異和分歧，不要試圖在制度、政治方面挑戰對方底線。同時要基於各自和共同利益，從人類社會全局角度承擔責任。「合則兩利、鬥則俱傷」，中美完全有更好的方式尋求問題的解決，而不是一味上綱上線，把技術性問題放到戰略競爭或政治分歧的框架裏。

5月14日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂東門外廣場為來華進行國事訪問的美國總統特朗（Donald Trump，又譯川普）普舉行歡迎儀式。（新華社）

6. 俠客島：外部環境上，中東局勢、烏克蘭危機、朝鮮半島都在會談通稿中出現，外媒對中美怎麼談高度關注。今年是「十五五」開局之年，中國希望有一個穩定良好的外部環境；美國希望彰顯自己的國際影響力，也需要在國際事務上與中國合作。雙方是否能在地區熱點上相向而行？有可能在哪些方面達成共識？

崔洪建：如果中美形成「建設性戰略穩定關係」，雙方就有餘力處理其他國際問題，在安全治理方面做更多。當前地區衝突蔓延、烈度上升，直接影響美國經濟等各方面利益，也給中國帶來間接甚至直接影響。地緣政治衝突割裂各國經濟聯繫，讓各方把更多資源投入衝突對抗。

近年來，受美國政策與戰略調整影響，全球安全治理體系面臨嚴峻挑戰，「安全赤字」與「治理赤字」現象加劇。中美作為綜合實力最強、最有能力幫助治理體系回歸正常狀態的大國，要正向回應國際社會期待，意識到自身責任，為改善全球安全治理體系作出貢獻。

中美關係要先穩下來，再去聚焦如何緩和局勢、發揮勸和促談作用，讓中美關係的穩定性不斷外溢，以雙邊帶動多邊，以局部帶動全局。

7. 俠客島：中方再次強調「美方務必慎之又慎處理台灣問題」，如果處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。此前魯比奧曾說海峽穩定符合雙方利益。如何在台灣問題上管控風險？

崔洪建：中美關係中最有可能成為地緣政治風險點的就是台灣問題。如處理不好，它可能成為雙方分歧和矛盾的集中爆發點。台灣問題是中國內政，這一對台灣問題的認識、判斷和處理原則，首先需美方予以認識和接受，這是重要前提。

島內「台獨」勢力和美國一些人，總希望把台灣作為針對中國的「戰略棋子」，將台灣問題國際化，讓它變成中美之間的問題。如果美方真正接受中方處理台灣問題的基本原則，台灣問題反而可能成為雙方加強互信的起點。

5月14日下午，習近平陪同特朗普一同參觀天壇。(Reuters)

8. 俠客島：此次特朗普總統訪華行程時間雖短，但是行程安排緊湊、內容豐富。如何看待這種安排？

崔洪建：元首外交不僅是兩國最高層的交往互動，也包括兩國民眾和社會之間的互動。行程中參觀天壇、文化交流等「軟性」內容體現中美雙方對彼此的興趣，要在各個領域進行深入了解。

這也反映出美方希望全面認識中國。如果只談領導人互動，大家可能更多想到的是「政治中國」；但如果到中國的企業、社會中去，看到的就是「經濟中國」和「社會中國」。只要有這種態度，就說明中美關係未來的穩定發展，不僅基於政治層面，更是兩個大國之間全方位相向而行。這是此次行程透露出的重要訊息。

9. 俠客島：人民日報「國紀平」文章說，中美合、世界安，中美鬥、世界憂，中美對話比對抗好，合作比零和好，穩定比折騰好，中美關係回不到過去，但能夠有一個更好的未來。您作為長期關注外交和國際形勢的學者，如何回顧過去幾十年中美關係的這種變動發展？如何看待此訪對未來的影響？

崔洪建：這次雙方互動首先解決了一個心理上的問題。前些年美國輿論界和政策界似乎給中美關係賦予了「宿命」，說中美已經陷入「修昔底德陷阱」，必然爭霸。這種悲觀消極情緒不僅影響中美關係，也影響國際社會，使不安全感和不確定性上升。

這次會晤是釜山之後中美元首又一次面對面互動，這種連續性體現出中美有意願把兩國關係從消極悲觀中拉出來，重新確立更積極向前的姿態。這解決了國際社會一個很大的心理擔憂。過去幾年，美方一些政策做法損害雙方互信，似乎中美關係穩不下來、也無法往前走，而這次互動有望扭轉這種「失控」，讓兩國重回合理有效管控關係的軌道。

王毅外長說過，中方不認同「大國共治」的邏輯。變亂之下，「大國共治」可能意味着在國際社會形成新的不平等秩序，但當前很多問題需要大國發揮作用、進行協調。如果中美關係處理得好，就能為大國協調提供榜樣，也能改善所謂大國關係中競爭趨強、合作走弱的傾向。這也是中美關係的雙邊、多邊和全球意義所在。

【本文轉載自微信公眾號「俠客島」。】

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