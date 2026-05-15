特朗普訪華｜午宴餐單曝光：宮保雞丁炸龍蝦球　或迎合其挑剔口味

美國總統特朗普（Donald Trump）與國家主席習近平5月15日展開第二天會談，在特朗普離開北京前，先與習近平於中南海進行小規模會面及午宴。美媒報道，根據白宮曝光的菜單，這次午宴菜單內容相當多元，例如有宮保雞丁、海鮮湯、炸龍蝦球、羊肚菌釀煎牛柳等。白宮表示，該份菜單提供了多種選擇，可能在一定程度上迎合特朗普出名挑剔的口味。



根據白宮曝光的菜單顯示，午宴食品涵蓋了肉類海鮮、蔬菜和甜點等多道料理，包括有海鮮湯佐碎鱈魚、炸龍蝦球、羊肚菌釀煎牛柳、宮保雞丁、時蔬燴菜，以及竹筍、菇類與豆類料理、牛肉燉包、蒸豬肉蝦餃等，甜點則有朱古力布朗尼、水果和雪糕。

至於周四的晚宴，菜色則包括有冷盤、番茄波士頓龍蝦湯、香脆牛小排、北京填鴨、上湯時蔬、芥末籽醬慢燉鮭魚、生煎包、海螺酥餅，以及甜品和水果、雪糕等。

晚宴現場的音樂表演由解放軍軍樂團負責演奏，曲目單涵蓋中美兩國經典樂曲，包括《燈火裏的中國》、《梁山伯與祝英台》、知名美國動畫電影獅子王的主題曲《Can you Feel the Love Tonight》等作品，還有特朗普最喜愛的《Y.M.C.A.》。