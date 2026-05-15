特朗普誇中南海月季花見過最美　習近平將贈送月季花種子｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月15日（周五）繼續其對中國的國事訪問，前往北京中南海與國家主席習近平舉行會面。習近平表示，選擇在中南海舉行會晤，是為了回報特朗普2017年於佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）對他的盛情款待。此外，在特朗普對中南海花園表現出興趣後，習近平表示將向他贈送月季花種子。



據美媒報道，特朗普稱其與習近平之間的關係「非常牢固」，並表示他們解決了許多其他人無法解決的問題。

特朗普形容這次訪華行為「一次歷史性的里程碑式訪問」，並強調雙方達成的「建設性戰略穩定關係」

習近平也認同「這次訪問堪稱里程碑式的訪問」。

習近平又指，雙方就國際議題達成多項合作協議和共識。

習近平告訴特朗普，他選擇中南海作為會晤地點，是為了回報特朗普2017年在佛羅里達州海湖莊園對他的熱情款待。

特朗普問習近平，其他世界領導人是否經常造訪中南海。習近平回答：「很少」。

此外，習近平和特朗普在參觀中南海花園時，進行了輕鬆愉快的交流。習近平向特朗普展示了一些樹齡數百年的古樹。

特朗普問：「它們能活這麼久嗎？」習近平笑着指出，園內有些樹木的樹齡超過千年。

特朗普指：「好地方，我喜歡。 我真想一直待在這裏」兩人在園內漫步。

習近平還解釋說，這座花園「名為靜谷，意為寧靜的山谷」。

特朗普表示：「這些是我見過最美的月季花。」習近平其後表示將贈送月季花種子給特朗普。

2026年5月15日，中國國家主席習近平（左一）與到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，中）在北京中南海公園散步。（Reuters）

特朗普回應：「我喜歡。太好了。」