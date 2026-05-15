特朗普訪華｜路透：氣氛友好惟成果有限　指伊朗和晶片問題沒進展

美國總統特朗普（Donald Trump）5月15日下午結束訪華行程。路透社分析指，雖然中方在北京舉行高規格的歡迎儀式來討好特朗普，包括大型接機和送機儀式，還派出國家副主席韓正、外長王毅接送上落機，又安排參觀中南海花園，還有盛大的晚宴、但初步結果顯示，中美雙方不論在伊朗、晶片等優先問題上，仍然存在很大分歧。



路透社引述美國布魯金斯學會（Brookings Institution）外交政策研究員Patricia Kim表示，特朗普政府更加重視貿易、投資和商業聯繫，同時強調美國和中國都同意，伊朗永遠不應該擁有核武器，並且霍爾木茲海峽應該開放。她指：「值得注意的是，中方並沒有承諾在伊朗問題上採取任何具體行動。」

圖為2026年5月6日，在伊朗德黑蘭一幢建築物外，繪有已故伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）的肖像。 （Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

對於台灣問題，她表示，「中方發表的聲明引人注目之處在於，其措辭涉及雙邊關係的新框架，並要求美國尊重其在台灣問題上的紅線。」

雖然中美雙方達成了農產品、牛肉和波音飛機採購等協議，惟交易細節仍未披露，至於輝達H200晶片在中國銷售卡關，也沒有跡象顯示取得突破性進展。

2026年5月15日，北京中南海花園，中國國家主席習近平（左二）與到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，右一）討論園內的一棵古樹。（Reuters）

《經濟學人》智庫高級中國分析師李欽則表示：「對市場而言，這次高峰會在策略上可能令人安心，但在實質內容卻令人失望。」