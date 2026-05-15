美媒：特朗普訪華期間不用私人手機　美方離開前丟棄中方物品

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪華期間，儘管與中國國家主席習近平互動熱絡，但據美媒報道，美方在資訊安全與禮品處理上展現高度戒備，特朗普在此期間全程沒有使用個人手機，美方代表團實施嚴格的安全管制，甚至離開中國前，將中方發放的很多物品都丟棄。



美國國務院曾警告前往中國的美國公民，主張「在中國使用移動網路或其他網路時，不應抱有任何私隱期望」。

《紐約郵報》報道，根據一位白宮官員證實，特朗普在中國期間不使用自己的手機。，「數碼隔離」的這幾天讓特朗普「並不好過」，因為他經常用自己的手機給朋友打電話、發Meme（迷因）圖等。

特朗普2026年5月15日結束訪華行程，準備登上空軍一號（Reuters）

只有當特朗普團隊回到被視為是「美國領土」的空軍一號上時，才能恢復使用個人設備。其餘時間裡，白宮工作人員改採即棄手機與只用一次的電子郵件地址，個人設備則存放於的空軍一號上的「法拉第袋」（Faraday bags）中，該袋可遮罩GPS、Wi-Fi等所有信號。

此外，特朗普團隊成員在登上空軍一號離開中國前，將中方發放的物品丟棄，包括證件、代表團徽章等，以及在行程使用的即棄手機也丟棄。有記者證實：「飛機上不允許攜帶任何來自中國的東西。」