霍士新聞節目主持謬稱中國變美國「殖民地」　網紅批愚蠢

霍士新聞（Fox News）節目主持Jesse Watters於《The FIVE》節目中發表辱華言論，謬稱越來越多的美國文化包括餐飲、音樂、電影等已在中國盛行，認為中國「已經是美國的『殖民地』」。



Jesse Watters在節目中言語輕蔑地說，中國有超過2萬家麥當勞、塔可鐘（Taco Bell，連鎖餐飲品牌）和肯德基，而且中國人聽美國的音樂、看美國的電影，還娶美國的女人，「基本上那已經是美國的『殖民地』了」。

他還稱中國的擴張和衰退總是交替出現，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的策略是，當中國擴張時便和平共處，而一旦中國衰退時，就「撿他們的便宜」。

霍士新聞（Fox News）主播Jesse Watters於《The FIVE》節目中發表辱華言論，謬稱中國「已經是美國的殖民地」。（網絡圖片）

節目播出後，相關言論在網上引起不滿。美國網紅Cyrus Janssen（中文名王德中）直言批評，稱「如果愚蠢會讓人痛苦，世界會更美好」，並表示這是他聽過「最愚蠢的」關於中國的評論，直接駁斥上述荒謬言論。