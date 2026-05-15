王毅談習特會：美方重視中方關切　不認同也不接受台灣走向獨立

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）結束訪華行程後，中國外長王毅向媒體介紹中美元首會晤情況和共識，他指在台灣問題是重點議題之一，又稱在會晤中感受到，美方了解中方的立場，重視中方的關切，同國際社會一樣，不認同也不接受台灣走向獨立。



根據新華社報道，王毅稱在這次會晤中，台灣問題是重點議題之一，他講述中方的立場很明確：

第一，台灣問題是中國內政。實現國家完全統一是全體中華兒女共同願望，也是中國共產黨矢志不渝的歷史使命。大陸和台灣同屬一個中國是自古到今的事實，是台海真正的現狀，也是二戰後國際秩序的重要組成部分。我們希望美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，履行應盡的國際義務。

2026年5月14日，習近平（左）與特朗普（不在圖中）會談，旁為王毅（Reuters）

第二，台灣問題是中美關係中最重要的問題，牽一發而動全身。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定，雙方就可以投入更多精力開展互利合作。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。中方希望美方以實際行動維護中美關係的穩定發展以及台海和平穩定。

第三，維護台海和平穩定是雙方最大公約數。而做到這一點的前提就是絕不能支持和縱容「台獨」，因為「台獨」和台海和平水火不容。我們在會晤中感受到，美方了解中方的立場，重視中方的關切，同國際社會一樣，不認同也不接受台灣走向獨立。