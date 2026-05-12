WSJ：阿聯酋4月初秘密襲擊伊朗　命中煉油廠引發大火

《華爾街日報》引述知情人士報道，阿聯酋曾在4月初向伊朗發動軍事襲擊，這讓阿聯酋成為伊朗戰爭的參戰方，而它一直是伊朗在這場戰爭中的主要目標。



據報道，阿聯酋軍隊裝備精良，擁有西方製造的噴射戰鬥機和監視網絡。這些攻擊表明，阿聯酋現在更願意利用這些力量來保護其經濟實力和在中東日益增長的影響力。

網上傳出阿聯酋向伊朗煉油廠發動襲擊的畫面：

知情人士稱，阿聯酋政府尚未公開承認發動襲擊，但其中包括向伊朗波斯灣拉萬島（Lavan Island）上的一座煉油廠展開空襲。攻擊發生在4月初，當時正值特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布結束為期五週的空襲進入停火之際。襲擊引發了一場大火，並導致該煉油廠的大部分產能癱瘓數月。

伊朗當時聲稱該煉油廠遭到敵方攻擊，並隨即對阿聯酋和科威特發動一系列導彈和無人機攻擊作為回應。

知情人士透露，由於當時美方提出的停火協議尚未生效，美國並未對此攻擊感到不安，並暗地裏歡迎阿聯酋加入戰鬥。

阿聯酋外交部拒絕就這次攻擊置評，但引用先前聲明，重申其有權對敵對行為作出回應，包括採取軍事行動。

美國防部也拒絕置評。白宮未就阿聯酋在戰爭中的參與作出回應，但表示特朗普擁有所有選項，且美國對伊朗政權擁有最大程度的影響力。

中東問題分析師、著有《阿聯酋崛起》一書的Dina Esfandiary表示：「海灣國家作為交戰方直接打擊伊朗，這意義重大。德黑蘭現在的目標是進一步離間阿聯酋和其他試圖調解戰爭結束的海灣國家。」

海灣國家在戰前曾表示，不會允許其領空或基地被用於發動攻擊。但伊朗戰爭爆發後，伊朗隨即對海灣地區的人口中心、能源基礎設施和機場發動導彈和無人機襲擊，試圖提高經濟和政治成本，並加大美國和以色列繼續發動攻擊的難度。

伊朗將大部分火力集中針對阿聯酋，對其發射超過2800枚導彈和無人機，遠遠超過包括以色列在內的其他任何國家。