剛果民主共和國再爆伊波拉疫情246疑似病例65死　烏干達也現個案

非洲疾病預防控制中心5月15日宣布，剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo）東部伊圖里省（Ituri）爆發伊波拉疫情，目前有246宗疑似病例，當中65人死亡。另一非洲國家、鄰國烏干達（Uganda）也證實出現個案。



新華社報道，非洲疾控中心在聲明表示，剛果民主共和國生物醫學研究所針對20份樣本的初步實驗室檢測結果顯示，13份樣本確認感染伊波拉病毒，其中包括4宗死亡病例。

中心表示由於受影響地區包括城市、人口流動頻繁且安全形勢不穩，同時當地密切接觸者追蹤、感染預防和控制能力不足，加之鄰近烏干達和南蘇丹，因此當前疫情存在擴散風險。

中心正同剛果民主共和國、烏干達、南蘇丹等國以及世界衛生組織、聯合國兒童基金會等機構合作，加強監測和應對工作，以盡快控制疫情。

圖為在剛果民主共和國一張提醒民眾提防伊波拉病毒的海報（Getty）

烏干達：出現死亡病例

烏干達衛生部15日證實該國也出現個案，為從剛果民主共和國輸入的病例，病人有出血症狀，5月14日死亡。

根據香港衞生防護中心網站，伊波拉病是由感染屬於絲狀病毒科的伊波拉病毒所致，特徵包括突發發燒、極度虛弱、肌肉疼痛、頭痛和咽喉痛，隨後會出現嘔吐、腹瀉、皮疹、腎臟和肝臟功能受損，在某些情況下更會出現內出血和外出血。

伊波拉病爆發平均病死率約為50%，在以往疫情中出現的病死率從25%到90%不等。伊波拉於1976年在南蘇丹和剛果民主共和國首次出現，由於疫情發生在後者的伊波拉河附近一處村莊，該病由此得名。自那時起，該病一直出現零星個案。