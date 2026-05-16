特朗普向台發警告：不想有人走向獨立　美方不願遠赴9500英里打仗

美國總統特朗普（Donald Trump）5月15日結束訪華之旅後，他接受採訪時表示「不想有人走向獨立」，被視為對台灣發出的警告，他稱美方不願遠赴9500英里（約1.5萬公里）去打仗。



特朗普接受霍士新聞（Fox News）主持人拜爾（Bret Baier）採訪時，被問到他與中國國家主席習近平會面後，台灣人民應該感到更安全或是更不安全，他回應稱，「中立，這種情況已經持續好多年」，他重申美國對台政策沒有改變。

他稱「我會這麼說，我不想看到有人走向獨立。你知道，我們可能得遠赴9500英里去打仗。我不想那樣。」他稱「我想他們冷靜下來。我希望北京冷靜下來。」

特朗普並表示「我們不想打仗，如果現狀保持不變，我認為中國會接受的。但我們不希望有人說：我們獨立吧，因為美國支持我們。」

2026年5月15日，特朗普在空軍一號上接受傳媒訪問（Reuters）

他又被問到是否預見到台海會發生衝突時，他稱「不，我不這麼認為。我認為我們會沒事。（習近平）不想看到戰爭。我的意思是，我們有兩件事，伊朗局勢……以及台灣問題，他不想看到獨立運動。」

中國外長王毅15日向媒體介紹中美元首會晤情況和共識時稱，台灣問題是重點議題之一，又稱在會晤中感受到，美方了解中方的立場，重視中方的關切，同國際社會一樣，不認同也不接受台灣走向獨立。