特朗普訪華｜魯比奧：美國對台政策不變　習特會曾提及黎智英案

隨同美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪華的美國國務卿魯比奧（Marco Rubio），5月14日在特朗普與中國國家主席習近平會晤後受訪，稱美國對台政策保持不變。他也向媒體證實，特朗普曾提出壹傳媒創辦人黎智英的案件。



2026年5月14日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）隨同美國總統特朗普（Donald Trump）訪華，出席與中國國家主席習近平（不在圖中）的雙邊會晤。（Reuters）

2026年5月14日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）隨同美國總統特朗普（Donald Trump）訪華，出席與中國國家主席習近平（不在圖中）的雙邊會晤。（Reuters）

稱對台售武未在峰會佔重要地位

魯比奧在中美元首峰會後接受美國全國廣播公司（NBC）訪問，被問到習近平有否要求特朗普不要向台灣出售武器，魯比奧表示，這個話題「在今天的討論中並沒有佔據重要地位」。他又稱，已經知道北京的立場，過去已曾表達非常不滿。「但這是總統的決定，取決於國會的撥款情況，以及國會的決定」。

當被問及美國會否捍衛台灣時，魯比奧重申，美國在台灣問題上的政策沒有改變，「我們知道他們（北京）的立場，我想他們也知道我們的立場」。

至於是否認為中國將對台動武，魯比奧回應稱，「我認為中國更希望台灣心甘情願地、自願地加入他們」。他表示，在理想情況下，北京希望台灣舉行一次投票或公投，同意併入中國，「我認為這才是他們真正想要的」。

2026年5月14日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）抵達北京人民大會堂，與美國總統特朗普（Donald Trump）共同出席中方安排的國宴。 （Reuters）

2026年5月14日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）抵達北京人民大會堂，與美國總統特朗普（Donald Trump）共同出席中方安排的國宴。 （Reuters）

指中美元首一致反對伊朗發展核武

魯比奧向NBC證實，特朗普曾向習近平提出黎智英案，稱美方顯然希望得到正面回應。他未進一步透露細節，當被問到如果黎智英獲釋，美國是否願意接收時，魯比奧未正面回應，但稱：「只要他能獲得自由，我們對任何對其有利的安排都持開放態度。」

另外，魯比奧指特朗普與習近平也談及伊朗問題，稱兩人一致認為不應允許伊朗發展核武，中方反對將霍爾木茲海峽軍事化，也不贊成收費制度。