英國大曼徹斯特市長貝安德獲准出戰議員補選　冀秋季取代施紀賢

英國執政工黨5月15日宣布，大曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham）獲准出戰美迦菲（Makerfield，又譯梅克菲爾德）選區補選，為挑戰首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）踏出重要一步。消息指，貝安德目標在工黨舉行秋季黨團會議前上台。



天空新聞（Sky News）及《衛報》報道，工黨發言人表示，該黨管理機構國全國行政委員會准許貝安德參加美迦菲選區補選一事。

貝安德同日較早時拒絕回應是否決定出選，只稱有意將為大曼徹斯特市帶來的改變擴展至全國，並確保政治可以為民服務。

2025年9月29日，大曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham）在英國利物浦舉行的工黨大會第二日，出席《衛報》舉辦的一項活動。（Getty）

美迦菲選區位於大曼徹斯特，預計6月18日補選。假如貝安德最終代表工黨出戰，他需要面對強勢的改革黨挑戰。他的支持者表示，工黨在秋季於利物浦（Liverpool）舉行黨團會議時，貝安德希望以首相身分發言。

施紀賢因工黨於地方選舉中失利，正陷入被逼宮危機。衛生大臣施卓添（Wes Streeting）14日請辭， 直言對施紀賢領導失去信心，為連日來首位宣布辭職的內閣成員。

施卓添表明支持貝安德出戰補選，認為對方是贏得議席的最佳人選，並指這場選戰應大於派系鬥爭或為某人撐腰。