施紀賢對衛生大臣請辭表遺憾　貝安德宣布參加議員補選

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）因工黨於地方選舉中失利，正陷入被逼宮危機。衛生大臣施卓添（Wes Streeting）14日請辭， 直言對施紀賢領導失去信心，為連日來首位宣布辭職的內閣成員。施紀賢同日致函對方，對其辭職表示遺憾。與此同時，被視為工黨下任黨魁熱門的大曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham）宣布，將參加議席補選，被指為挑戰施紀賢鋪路。



2025年11月18日，英國倫敦，衛生大臣施卓添（Wes Streeting）步出唐寧街10號首相府。（Reuters）

英國首相府發布的信件中，施紀賢稱上周的地方選舉結果非常嚴峻，競爭對手比以往任何時候都更具威脅，工黨需投入「關乎國家靈魂的鬥爭」，以兌現承諾。他又稱，很遺憾施卓添不能再出席內閣會議，相信對方未來仍能在黨內發揮重要作用。

施卓添當天稍早時間宣布辭職。他在社交平台發布辭職信，稱已完成施紀賢設定的目標，包括縮短英國國民保健制度（NHS）的輪候名單。但他對施紀賢的領導失去信心，不認為對方能帶領工黨參加下一次大選。

多家英國媒體此前報道，施卓添準備競逐工黨黨魁，並已著手準備爭取議員支持。

2025年9月29日，大曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham）在英國利物浦舉行的工黨大會第二日，出席《衛報》舉辦的一項活動。（Getty）

另外，同屬工黨的國會議員西蒙斯（Josh Simons）於14日宣布辭職，引發補選，此舉被視為給貝安德讓路。由於貝安德並非國會議員，無法競逐黨魁及出任首相，因此近期力爭重返國會。