特朗普流失關鍵選民支持　共和黨中期選舉或現暗湧

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在2024年成功連任，主要依靠西班牙裔、黑人以及30歲以下年輕選民的支持。這些選民原本寄望他改善生活費高企問題，如今卻對他的政策日益感到失望。



皮尤研究中心（Pew Research Center）5月初公布的民調顯示，和第二任期初期相比，特朗普在西班牙裔選民中的支持率下降了27個百分點，受調查者普遍對特朗普的經濟和強硬移民政策感到不滿。

民調也發現，在35歲以下的特朗普支持者中，僅57%仍認可他的表現，明顯低於50歲及以上支持者87%的支持率。

2026年5月14日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在訪華期間接受霍士新聞（Fox News）專訪。（網絡圖片）

特朗普支持者「後悔情緒」上升

無黨派研究機構More in Common的全球研究主管霍金斯（Stephen Hawkins）指出，2024年大選中首次投票支持特朗普的選民，相當一部分並非他的堅定支持者，反而對他抱持懷疑態度，但認為他是「相對不那麼糟糕」的候選人。因此，一旦特朗普未能兌現承諾，他們也最有可能在未來撤回支持。

More in Common的調查顯示，這一群體的「後悔情緒」正在上升。在特朗普第二任期初期，僅約13%的相關選民對投票決定感到後悔，如今這一比率已升至三成以上，增幅明顯擴大。

2026年3月28日，在俄勒岡州波特蘭市，示威者在「反對國王」（No Kings）抗議美國總統特朗普政府政策後，在美國移民和海關執法局（ICE）入口處焚燒美國國旗。（Reuters）

由於共和黨內部人士也開始對特朗普抱持懷疑態度，他的支持率跌至歷來最低點。路透社/益普索的民調顯示，他的支持率在4月份跌至34%。

美國人對特朗普在一系列問題上的表現感到不滿，包括承諾降低物價卻推行導致物價上漲的關稅政策；承諾讓美國遠離戰爭卻發動了對伊朗的戰爭；承諾打擊「犯罪的非法移民」，卻逮捕沒有犯罪記錄的無證移民，導致農場、餐館和建築工地人手短缺。

特朗普處理經濟的表現，向來比較受到選民認可，但路透社/益普索的民調顯示，如今僅有27%的受訪者認可他的經濟表現；在選民最關心的降低生活費問題上，認為他做得不錯的僅佔22%。至於選舉年最重要的議題——哪個政黨擁有更佳的經濟計劃，民主黨以32%對28%的微弱優勢領先共和黨。

MAGA派右翼名嘴、前霍士新聞主播卡爾森（Tucker Carlson）早前接受《經濟學人》專訪，指特朗普出兵伊朗顯然違反其「美國優先」承諾。

伊朗戰爭進一步影響特朗普的支持率。佛羅里達州立大學政治學家、民意和投票行為專家阿特克森說，即使是不太關注政治或外交政策的選民，每次加油時也能感受到這場衝突的影響。

11月中期選舉 民主黨有望掌控眾議院

這一切對特朗普和國會共和黨人來說都不是好消息。選舉預測專家認為，民主黨很有可能在11月中期選舉後掌控眾議院。這將剝奪特朗普在華盛頓左右立法和議程的權力。共和黨人對保住參議院更有信心，但他們的信心已不如幾個月前那麼堅定。

2026年4月30日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令後，與眾議院共和黨議員談話。（Reuters）

霍金斯說，即使部分不滿特朗普的選民未必轉向民主黨，但可能減少投票參與度。民主黨選民的投票熱情則很高，他們不指望說服特朗普支持者加入他們的陣營，只希望這些人什麼都不做。

他說：「根據我們的數據，我預計會有少量（共和黨）選民轉換陣營。但更多的人會聳聳肩，選擇待在家裏。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

