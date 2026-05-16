特朗普訪華｜學者：習特會各有各贏　中美收穫穩定

中國國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月15日（周五）在北京中南海舉行小範圍會晤，習近平再次強調「中美建設性戰略穩定關係」新定位；特朗普則稱，與習近平達成「非常棒的貿易協議」，但中美雙方均未公布貿易協議和採購意向細節。



在不少西方媒體的敘事中，特朗普此次訪華「贏得不多」，習近平則在中美關係定位和台灣問題上明顯佔據主動。受訪學者認為，更多的解讀是，中美各自都宣布自己贏了，雙方都側重自己想要側重的東西。

2026年5月15日，北京中南海花園，中國國家主席習近平（右）與到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，左）合影。（Reuters）

特朗普在離開北京後於「空軍一號」上向媒體稱，中美均同意伊朗必須重開霍爾木茲海峽；習近平承諾不向伊朗提供軍事裝備；中國同意購買200架波音客機和數十億美元的大豆；特朗普在台灣問題上未作出承諾。

中國外交部長王毅15日（周五）向媒體介紹中美元首會晤情況和共識時說，應特朗普邀請，習近平將於今年秋季對美國進行國事訪問。特朗普14日（周四）在歡迎晚宴上致辭時，邀請習近平與夫人在9月24日訪問美國。

在訪華最後一天，特朗普走進了中國國家領導人辦公與生活所在地——中南海，與習近平茶敘及共進工作午餐。

霍士新聞影片顯示，中美領導人繼續展示友好互動，邊走邊聊。習近平特地向特朗普介紹中南海的古樹，樹齡有兩三百年以上、也有400多年 。特朗普問：「這些樹真的能活這麼久？」 他還稱，「能待得慣的話，我可能都不想走了」。

2026年5月15日，北京中南海花園，中國國家主席習近平（左二）與到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，右一）討論園內的一棵古樹。（Reuters）

根據新華社通稿，習近平再次提及，他與特朗普共同確定了「中美建設性戰略穩定關係」的新定位，就保持經貿關係穩定、拓展各領域務實合作、妥善解決彼此關切達成重要共識，同意就國際和地區問題加強溝通和協調。

習近平也說，特朗普希望讓美國再次偉大，他本身致力於帶領中國人民實現中華民族偉大復興；中美雙方可以通過加強合作，促進各自的發展振興。他還強調，雙方要落實好達成的重要共識，珍惜當前來之不易的良好勢頭，把准方向、排除干擾，推動兩國關係穩定發展。

據法媒報道，特朗普在中南海與習近平散步後告訴媒體，「我們達成了幾項非常棒的貿易協議」，「我們解決了許多其他人無法解決的各種問題」，但未說明中美達成哪些具體協議。

特朗普離京後在專機上向媒體介紹「習特會」內容與成果。他說，習近平同意伊朗須重開霍爾木茲海峽；他正考慮是否解除對中國企業購買伊朗石油的制裁。在台灣問題上，他與習近平「談了很多」，習近平對台灣問題的立場非常堅決，但自己並未作出任何承諾，在與「管理台灣的那個人」交談後，他將很快就總值140億美元（約1096億港元）的對台軍售案作出決定。

2026年5月15日，特朗普在空軍一號上接受傳媒訪問（Reuters）

特朗普此行前，曾表示會對習近平提起香港前傳媒大亨黎智英案。他在離開北京後於「空軍一號」上坦言，要讓黎智英獲釋「較為棘手」。

根據中美各自發布的通稿，白宮突出經貿議題和美中就伊朗問題達成共識，卻避談中美關係新定位和台灣議題。不過，美國國務卿魯比奧在接受NBC採訪時表示，同意美中關係應保持戰略穩定，「我們追求的是建設性關係，同時也要建立戰略穩定，避免誤解引發更廣泛衝突。」

中國清華大學戰略與安全研究中心副研究員孫成昊向《聯合早報》分析，中美雙方通報內容的差異，體現兩國思維的不同。中方希望有個戰略框架穩住中美關係，美國則認為若要成為夥伴，須先從具體事項做起。他認為，後續挑戰在於雙方要如何具體落實政策機制。

2026年5月14日，中國國家主席習近平（左）和美國總統特朗普（Donald Trump，右）在北京人民大會堂舉行的歡迎儀式上，向持有花束及美國國旗的孩子們揮手致意和鼓掌。（Reuters）

至於中美誰贏得更多，孫成昊認為難以量化。他說：「現在更多的解釋是，中美各自宣布自己贏了，側重自己想要側重的東西。看上去是個玩笑，但它其實反映中美實力處於一個比較均衡狀態。」 他進一步分析，中美達成穩定框架對第三方其實是巨大勝利，如果中美完全對立，第三方就不得不選邊站。

美國「德國馬歇爾基金會」亞洲項目執行主任葛來儀（Bonnie Glaser）則認為，中美元首會晤象徵意義大於實質。她向本報分析，美方其實未提及中方提的「建設性戰略穩定」框架，北京試圖將美國鎖進所謂「北京共識」，若特朗普政府對台軍售或對華收緊先進技術出口限制，北京將指責美國違反共識。

她認為，「習特會」未取得任何突破，但中美領導人承諾保持溝通及舉行更多會晤，對兩國關係至關重要，因為最高領導人在美中兩國都發揮舉足輕重的作用。

2026年5月15日，北京中南海花園，中國國家主席習近平（左）在參觀結束後與到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，右）握手。（Reuters）

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院客座資深研究員奧爾森（Stephen Olson）也認為，中美元首會晤沒有取得突破，但兩國獲得所需的穩定。他評估，中美兩國正處於尷尬的過渡階段：雙方在追求戰略脫鈎的同時，又試圖在非敏感領域維持互惠貿易。

本文獲《聯合早報》授權轉載

