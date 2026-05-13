與中國有關？泰國擬縮短93國免簽期至30天 外長：非針對特定國家
泰國副總理兼外交部長西哈薩（Sihasak Phuangketkaeow）5月12日就「擬將免簽停留期從60天縮短至30天以遏制跨國犯罪」一事作出回應，在回答「中國遊客是否會被縮短停留期限，甚至取消免簽」的提問時，西哈薩強調，泰方並非針對任何特定國家，而是針對可能給泰國帶來問題的行為與活動。
西哈薩12日上午8時30分表示，對於旅遊免簽政策而言，60天的停留期限可能過長，也可能導致部分入境者並非以旅遊為真實目的，因此，政府計劃提議將免簽停留期縮短至30天，以加強管理、提高監管的嚴謹性。
他還透露，11日已與總理阿努廷討論全面審視現有簽證體系的問題。部份簽證類別可能已超出實際需求，政府將研究是否能夠進行整合，並重新檢視相關標準，以防止簽證被用於非原定目的。
西哈薩指，最重要的一點是，泰國不會採取區別對待政策，但如果有人以錯誤目的入境，從事不受歡迎的活動，甚至危害國家安全，特別是涉及犯罪行為，相關部門就必須加強監控與審查。
泰國旅遊與體育部長素拉薩11日透露，關於調整免簽措施的相關方案目前已準備提交內閣會議審議。目前，泰國對93個國家和地區實行最長可停留60天的免簽政策。
素拉薩稱，泰方認為，調整在泰停留期限，使其更符合遊客的實際旅遊行為，有助於遏制犯罪分子以遊客身份入境，或借旅遊之名在泰實施違法犯罪活動。
他解釋，赴泰外國遊客的平均停留時間約為9天，其中停留時間最長的為挪威遊客，平均約21天。因此，將免簽停留期設定為30天，已被認為足以滿足大部分遊客的需求，相信縮短外國遊客在泰停留期限，不會對泰國整體外國遊客市場造成影響。
素拉薩透露，旅遊與體育部正在推進的另一項措施，那就是，向外國遊客徵收入境費，初步擬定標準為每人每次300泰銖，重點面向通過航空渠道入境的遊客徵收。相關收入將納入泰國旅遊促進基金，用於推動本國旅遊業發展。他強調，這項措施「確定會實施」。