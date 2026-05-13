與中國有關？泰國擬縮短93國免簽期至30天　外長：非針對特定國家

泰國副總理兼外交部長西哈薩（Sihasak Phuangketkaeow）5月12日就「擬將免簽停留期從60天縮短至30天以遏制跨國犯罪」一事作出回應，在回答「中國遊客是否會被縮短停留期限，甚至取消免簽」的提問時，西哈薩強調，泰方並非針對任何特定國家，而是針對可能給泰國帶來問題的行為與活動。



西哈薩12日上午8時30分表示，對於旅遊免簽政策而言，60天的停留期限可能過長，也可能導致部分入境者並非以旅遊為真實目的，因此，政府計劃提議將免簽停留期縮短至30天，以加強管理、提高監管的嚴謹性。

他還透露，11日已與總理阿努廷討論全面審視現有簽證體系的問題。部份簽證類別可能已超出實際需求，政府將研究是否能夠進行整合，並重新檢視相關標準，以防止簽證被用於非原定目的。

西哈薩指，最重要的一點是，泰國不會採取區別對待政策，但如果有人以錯誤目的入境，從事不受歡迎的活動，甚至危害國家安全，特別是涉及犯罪行為，相關部門就必須加強監控與審查。

當地時間2026年4月24日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在曼谷同泰國副總理兼外長西哈薩舉行中泰外長磋商機制第三次會議。（中國外交部）

泰國旅遊與體育部長素拉薩11日透露，關於調整免簽措施的相關方案目前已準備提交內閣會議審議。目前，泰國對93個國家和地區實行最長可停留60天的免簽政策。

素拉薩稱，泰方認為，調整在泰停留期限，使其更符合遊客的實際旅遊行為，有助於遏制犯罪分子以遊客身份入境，或借旅遊之名在泰實施違法犯罪活動。

他解釋，赴泰外國遊客的平均停留時間約為9天，其中停留時間最長的為挪威遊客，平均約21天。因此，將免簽停留期設定為30天，已被認為足以滿足大部分遊客的需求，相信縮短外國遊客在泰停留期限，不會對泰國整體外國遊客市場造成影響。

素拉薩透露，旅遊與體育部正在推進的另一項措施，那就是，向外國遊客徵收入境費，初步擬定標準為每人每次300泰銖，重點面向通過航空渠道入境的遊客徵收。相關收入將納入泰國旅遊促進基金，用於推動本國旅遊業發展。他強調，這項措施「確定會實施」。