特朗普當面批《紐約時報》記者「報道近乎叛國」　報社反駁｜有片

據《國會山報》報道，當地時間5月15日，美國總統特朗普痛批《紐約時報》記者為「假新聞記者」，稱該記者的報道「近乎叛國」。



當地時間5月15日，特朗普在「空軍一號」上對《紐約時報》記者桑格（David Sanger）說：「我們取得了徹底的軍事勝利，但你們這些人錯誤地炮製了假新聞。」

他稱桑格為「假新聞記者」，並補充說，「實際上，我覺得你寫的東西近乎叛國」。

特朗普還稱，《紐約時報》和美國有線新聞網絡是「最糟糕的」。

特朗普是在桑格追問美國對伊朗軍事行動相關問題時，作出上述批評的。桑格指出，這場軍事行動並未給伊朗帶來政治變革，而這是特朗普提出的目標之一。桑格還表示，伊朗仍保留濃縮核材料，並且自美以空襲開始以來，伊朗切斷了霍爾木茲海峽。

《國會山報》指出，特朗普反覆就美國是否成功實現其目標提供矛盾訊息，五角大樓堅稱美以聯合打擊已摧毀了伊朗的軍事力量，並挫敗了其核計劃的某些方面。

當地時間5月15日，特朗普再次聲稱，美國已經「擊垮」了伊朗的海軍、空軍、防空系統、雷達和「他們所有的領導人」，還稱，伊朗85%的導彈製造能力已被摧毀。

桑格5月早些時候報道稱，儘管時任伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）已經死亡，但伊朗的核儲備仍未受影響，雙方在這一問題上似乎並未接近達成協議。桑格還引用了美國情報部門的評估稱，超過一半的伊朗導彈和發射裝置在美以襲擊中得以保存。

2026年5月15日，特朗普（左）結束訪華行程後，在空軍一號上接受傳媒採訪，旁為紐約時報記者桑格（右）（Reuters）

特朗普指責《紐約時報》和桑格試圖讓伊朗顯得「表現良好」，並稱桑格應該「感到羞恥」。

當地時間5月15日，《紐約時報》發聲明為自己的報道辯護，稱該媒體的記者「一直仔細工作，就對伊朗戰爭的事實，向公眾提供儘可能全面的認識，並且會繼續這樣做」。

《紐約時報》聲明

《紐約時報》發言人施塔特蘭德說：「報道不是叛國，是新聞自由的基礎，也是美國憲法第一修正案所保護的工作。這包括當美政府官員的言論和他們的行動現實不符時進行澄清。」

《國會山報》指出，特朗普、美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）等美政府高級官員曾多次抱怨美國媒體關於美國對伊朗軍事行動的報道。美國聯邦通信委員會主席卡爾3月曾揚言要吊銷對伊朗戰事進行報道的廣播公司的執照，指責這些公司「散布謠言、歪曲事實」。

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