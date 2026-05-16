倫敦爆兩大型遊行　分別抗議移民湧入及支持巴勒斯坦　料逾8萬人

英國首都倫敦5月16日迎來兩場大型遊行，一場為抗議大量移民湧入英國，另一場為支持巴勒斯坦，當地警方較早前預計會有至少8萬人參與，出動約4000警力戒備，嚴陣以待。



在兩場集會開始後不久，警方表示逮捕11人，僅指「因各種罪行」，目前未具體說明。據警方較早前指，有兩名男子是因過去涉嫌傷人而被通緝。

反對移民湧入的遊行由右翼人士魯賓遜（Tommy Robinson，又稱Stephen Yaxley-Lennon ）發起，該示威名為「團結英國」（Unite the Kingdom）。

施紀賢指責遊行組織者「散播仇恨和分裂」

英國首相施紀賢（Keir Starmer）指責遊行組織者「散播仇恨和分裂」。英政府並禁止11名被指為「外國極右翼煽動者」的人員入境英國參加這場抗議活動。

參加遊行的人士則指「過多的移民，不是移民，而是太多移民，正在製造許多問題，破壞微妙的平衡。」不少遊行人士高喊抗議施紀賢的口號。

2026年5月16日，支持巴勒斯坦人士在倫敦舉行大型示威（Reuters）

另一邊廂，支持巴勒斯坦人士16日也在倫敦舉行大型集會。他們紀念「災難日」（Nakba Day），緬懷巴勒斯坦人在1948年以色列建國後爆發的戰爭中失去土地。

Nakba在阿拉伯語中意為「災難」。