美媒：古巴擁逾300無人機擬襲美軍基地　CIA局長親赴哈瓦那警告

據美媒Axios獨家報道，美國機密情報顯示，古巴已獲得逾300架軍用無人機，近期更開始探討利用無人機襲擊關塔那摩灣美軍基地、美國軍艦，甚至距離古巴首都哈瓦那僅145公里的佛州西嶼（Key West）。美國中情局（CIA）局長拉特克利夫（John Ratcliffe）周四已親赴當地，當面警告古巴官員切勿採取敵對行動。



報道引述匿名美國官員指出，儘管古巴方面並未積極策劃襲擊美國，美方亦不認為古巴帶來任何迫在眉睫的威脅，但美國情報顯示，該國軍方官員一直在討論無人機作戰計劃，以防與美國關係惡化而爆發衝突。

據指，古巴自2023年起向俄羅斯及伊朗獲取具備各種不同能力的攻擊型無人機，並將其藏在該國多個戰略地點。過去1個月內，該國向俄羅斯獲取更多無人機和軍事裝備，並正在學習伊朗抵抗美國的戰術。

2026年5月12日，古巴哈瓦那，一輛電動三輪車駛過一間加油站。（Reuters）

一名美國中央情報局（CIA）官員透露，局長拉特克利夫（John Ratcliffe）周四（14日）前往古巴，直接警告當地官員不要向美國採取敵對行動，並敦促當前政府下台，換取美國結束制裁。

美國官員表示：「沒人擔心古巴的戰鬥機。甚至不確定他們是否真的有能飛行的飛機。但值得注意的是，他們距離（美國）有多近——90英里，這是我們不能接受的現實。」