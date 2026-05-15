古巴：CIA局長到訪推動政治對話　路透：轉達特朗普敦促改革訊息

古巴政府5月14日發聲明稱，美國中央情報局（CIA）局長拉特克利夫（John Ratcliffe）當天到訪古巴首都哈瓦那，與古巴內務部官員舉行會晤。路透社同日報道，CIA官員證實拉特克利夫到訪古巴，傳達了美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的訊息，稱如果古巴作出「根本性改變」，美國準備在經濟和安全問題上與其接觸。



圖為2026年4月6日，美國總統特朗普（Donald Trump）舉行記者會，中央情報局（CIA）局長特克利夫（John Ratcliffe）同場出席。 （Reuters）

古巴方面的聲明稱，應美國政府請求，古巴革命領導層批准拉特克利夫率團到訪，並安排他與古巴內務部對口官員會晤。此次接觸在當前古美關係複雜背景下舉行，旨在推動兩國政治對話、共同應對當前局勢。

古方在會晤中重申，古巴不對美國國家安全構成威脅，美方將古巴列入所謂「支持恐怖主義國家名單」沒有正當理由。

2026年5月12日，古巴哈瓦那，一輛電動三輪車駛過一間加油站。（Reuters）

聲明表示，此次會晤再次表明，古巴不窩藏、不支持、不資助，也不允許恐怖主義或極端主義組織存在；古巴領土上不存在外國軍事或情報基地；古巴從未支持針對美國的敵對活動，也不允許利用古巴領土對其他國家採取行動。聲明說，雙方表達了加強執法合作的意願。