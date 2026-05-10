中國巴西歐盟組建全球碳定價聯盟　推動碳定價政策促進環境保護

中國、巴西與歐盟5月9日於意大利佛羅倫斯組建一個全球碳定價聯盟，旨在通過提供一個合作平台，發展與加強全球國家的碳市場與碳定價政策，以促進保護環境。



全球碳定價聯盟將提升全球各國的碳市場的有效性、透明度與完整性，以支持《巴黎協定》（Paris Agreement）落實。這個聯盟的工作將聚焦多個關鍵區域，例如健全的監測、報告與核查系統、完善的碳核算方法等機制，來促進環境完整性（environmental integrity）。

2026年3月9日，菲律賓馬尼拉大都會奎松市，由於美國和以色列與伊朗發生衝突，預計油價將上漲，電單車司機在加油站排隊加油。（Reuters）

中國環境部長李高連同歐盟代表Kurt Vandenberghe、巴西碳市場特別秘書Cristina Reis一起出席聯盟組建以及憲章簽署儀式。巴西將擔任聯盟首兩年的主席國，中國與歐委會則共同擔任副主席。新西蘭與德國將率先作為成員國加入，預計後續有更多國家效仿。

2026年5月9日，意大利佛羅倫斯，圖為中國環境部長李高與歐盟、巴西的代表簽署組建碳定價聯盟後合影。（歐盟網站）

聯盟的下一步計劃還包括成立聯盟秘書處，並公布工作計劃，預料將在今年9月15於武漢市舉行的峰會上通過。

環保人士和經濟學家一直主張將碳定價作為減少溫室氣體排放和應對全球變暖的重要工具。碳定價政策主張將成本附加在溫室氣體排放之上，以促使排放者減少燃燒煤炭、石油和天然氣。中國、巴西與歐盟三方在去年11月的第30屆聯合國氣候變化大會上提出這一構想，希望搭建平台來加強全球碳定價合作。