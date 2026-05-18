特朗普警告伊朗將一無所有　伊朗：已做好準備應對新侵略

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月17日警告，伊朗的「時間不多了」，警告如果伊朗政權不提出更好的協議，將會一無所有。以色列媒體同日援引官方消息稱，一旦特朗普批准恢復打擊伊朗，以軍將聯合發動攻擊。以媒又稱，於過去24小時，美國向以色列付運了一批武器彈藥。



半島電視台同日引述伊朗方面聲明，特朗普的威脅性言論和施壓策略不可接受，要求美國在相互尊重的基礎上與伊朗接觸，強調伊朗已做好準備，以應對任何形式的行動升級。伊朗國防部發言人強調，伊朗武裝部隊和公民已做好充分準備，應對任何針對伊朗的再次侵略。伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）也稱，伊朗的準備工作目已達到100%以上。



2026年5月16日，美國華盛頓特區有親伊朗民眾舉行遊行集會。（Reuters）

美媒：特朗普日前與國安團隊開會 討論下一步走向

美國媒體報道，特朗普16日會見了國家安全團隊的高級成員，討論伊朗戰事的下一步走向。他翌日在社交平台發文稱：「對伊朗來說，時間正在流逝，他們最好快點行動，否則他們將一無所有，刻不容緩！」

據消息人士稱，美國副總統萬斯（JD Vance）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）、中情局（CIA）局長拉特克利夫（John Ratcliffe），以及中東事務特使威特科夫（Steve Witkoff）均有出席。

圖為2026年5月5日，在伊朗首都德黑蘭，一名女子途經街上一幅反以色列壁畫。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

特朗普：仍認為伊朗希望達成協議

另據美國媒體Axios報道，特朗普17日在電話訪問中強調，伊朗是時候達成協議，且他仍然認為伊朗希望達成協議，正等待對方提出更新的方案。不過，他拒絕說有否具體期限。

報道又引述美國官員表示，特朗普希望達成一項結束戰爭的協議，但由於伊朗拒絕了他提出的許多要求，並拒絕在其核計劃問題上做出實質性讓步，軍事選項已重新被擺上桌面。

據兩名美國官員透露，特朗普預計19日在戰情室與高級國家安全團隊舉行會議，討論軍事行動的選項。

伊朗邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）報道，美國就停戰方案提出的最新回應，並未作出任何實質性讓步，將導致談判陷入僵局。