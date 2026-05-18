特朗普警告伊朗時間不多 伊朗：已做好準備應對新侵略
撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月17日受訪時稱，伊朗的「時間不多了」，警告如果伊朗政權不提出更好的協議，「將遭受更沉重的打擊」。以色列媒體同日援引官方消息稱，一旦特朗普批准恢復打擊伊朗，以軍將聯合發動攻擊。以媒又稱，於過去24小時，美國向以色列付運了一批武器彈藥。
半島電視台同日引述伊朗方面聲明，特朗普的威脅性言論和施壓策略不可接受，要求美國在相互尊重的基礎上與伊朗接觸，強調伊朗已做好準備，以應對任何形式的行動升級。伊朗國防部發言人強調，伊朗武裝部隊和公民已做好充分準備，應對任何針對伊朗的再次侵略。伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）也稱，伊朗的準備工作目已達到100%以上。
美媒：料19日討論軍事行動選項
美國媒體Axios報道，特朗普在電話訪問中強調，伊朗是時候達成協議，且他仍然認為伊朗希望達成協議，正等待對方提出更新的方案。不過，他拒絕說有否具體期限。
報道又引述美國官員表示，特朗普希望達成一項結束戰爭的協議，但由於伊朗拒絕了他提出的許多要求，並拒絕在其核計劃問題上做出實質性讓步，軍事選項已重新被擺上桌面。
據兩名美國官員透露，特朗普預計19日在戰情室與高級國家安全團隊舉行會議，討論軍事行動的選項。
特朗普發文促伊朗迅速行動 否則「將一無所有」
特朗普17日也在社交平台發文稱，伊朗的時間正在流逝，稱最好立刻就達成協議行動起來，「而且要快！否則將一無所有，刻不容緩！」
伊朗邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）報道，美國就停戰方案提出的最新回應，並未作出任何實質性讓步，將導致談判陷入僵局。
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