阿聯酋核電廠遭無人機襲擊　阿布扎比批評伊朗危險升級

中東局勢持續緊張，阿聯酋一間核電廠5月17日遭無人機攻擊，導致有設施起火。當局指控伊朗或其代理人牽涉其中，而沙特阿拉伯同日亦面對無人機的威脅。



路透社及《衛報》報道，阿聯酋政府表示，巴拉卡核電站（Barakah nuclear power plant）遭三架無人機由西部邊界方向入侵，其中兩架成功攔截，另一架則擊中核電廠附近的一台發電機。事件中無人傷亡，輻射水平不受影響，亦沒有任何放射物質洩漏。

圖為阿聯酋核能公司（ENEC）宣布完成巴拉卡核電站（Barakah nuclear power plant）的2號機組建設工程。（IAEA）

國際原子能機構（IAEA）指，受損設施為用於提供核電廠三號機的緊急柴油發電機，當局正密切留意局勢，同時敦促各方在任何核電站附近盡最大軍事克制。

阿聯酋譴責事件，並正調查攻擊來源，強調阿布扎比方面有權回應類似的恐怖襲擊。報道引述該國總統外交顧問加爾加什（Anwar Gargash）指，無論襲擊是否由「主犯」或其代理人發動，事件反映危險升級。

美國及以色列向伊朗發起軍事行動後，阿聯酋是對德黑蘭立場最強硬的海灣國家，同時加強與以色列合作。阿布扎比方面亦傳曾經空襲伊朗，報復石油設施遇襲。

除了阿聯酋，沙特阿拉伯同日亦表示攔截三架由伊拉克空域進入的無人機，利雅得方面警告，會就任何企圖侵犯主權及安全的行為採取必要行動。